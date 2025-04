BLアワード2025結果発表！20,000票超の第1位に輝いたのは…？

株式会社 サンディ アス

株式会社サンディアス (本社:東京都渋谷区 代表取締役:井出洋、以下当社)が運営する商業BLレビューサイト「ちるちる」は、2024年に発売された商業BL作品を読者投票によって決定したランキング「BLアワード2025」全11部門を2025年4月18日(金)10時より特設サイト(https://www.chil-chil.net/blAwardRank/y/2025/)(https://www.chil-chil.net/blAwardRank/y/2025/)にて発表いたしました。

2025年4月18日(金)、当社が運営するBL情報サイト「ちるちる(https://www.chil-chil.net/)」(https://www.chil-chil.net/)にて、毎年のBL業界の動向を占うBL総選挙「BLアワード2025」の結果を発表いたしました。



「BLアワード」とは、発表前年に発売された商業BL作品のなかから、最も輝いていたと思うBLの最高峰をファンの投票によって決定するランキング企画。2009年より開始し、今回の「BLアワード2025」で16回目の開催となりました。



2024年に発売・公開された作品のなかから、ファン自らが推す人気商業BL作品10部門に加え、弊社認定のBLソムリエが投票する「BLソムリエ部門」のランキングを特設サイトで一挙に公開。



発表と同時に、コミックシーモア、Renta!、ebookjapan、ブックライブ、アニメイトブックストア、hontoの主要電子ストア、コミコミスタジオ通販および未来屋書店にて、人気作家総勢23名による描き下ろし2Pマンガを収録した豪華特典小冊子を配布するフェアも開催されます。



BLアワード2025では、哲学科を専攻する正反対な大学生2人が出会い、恋に落ちるまでを丁寧かつ斬新な切り口で描いた“哲学BL”『能美先輩の弁明』(大麦こあら)が総合コミック部門1位を獲得。本作はSNSで大反響を呼び、すでに続編も決定している人気作です。



毎年フレッシュな才能がランクインする次に来る部門では、初コミックスながら多くのユーザーから“泣いた”と高評価が相次いだ『お前のほうからキスしてくれよ』(やまやで)が1位に。友人に恋心を抱いてしまったサラリーマンが、関係を壊したくないと悩みながらも恋心を諦められない葛藤が繊細に描かれ、BLファンの胸を締め付けました。



縦スクロール形式のコミックを対象としたwebtoon部門では、韓国で制作され世界中で高い人気を誇る『夜画帳』(Byeonduck)が2年連続1位を獲得。2位・3位にも『水辺の夜』(euja)、『JINX:ジンクス』(Mingwa)と韓国発のBLが続き、“韓国BLブーム”の訪れを感じさせます。



また、弊社主催の「BLソムリエ検定」に合格したBLソムリエによる投票でランキングが決定するBLソムリエ部門では、大手ゼネコンのエリート部長と雇われたビル清掃員の青年が会社の不正を暴く『BUDDIES(上)』(倫敦巴里子)が大賞に。明るくハッピーエンドの作品が支持を集める近年の流行を踏襲しつつも、より重厚なストーリーかつ、困難を乗り越えるキャラクターに惹きこまれる作品が上位にランクインするという今回の傾向を象徴する結果となりました。



BLアワード結果発表同日の2025年4月18日19時には、弊社Youtubeチャンネル「ちるTube」にて、「BLアワード2025発表記念特番(https://youtube.com/live/316u9OcSuoI)」を行います。(配信URL:https://youtube.com/live/316u9OcSuoI)

■BLアワード2025投票詳細

有効投票数 21,941(昨年比約2.7%減)



【言語別】

日本語 19,542

英語 1,530

中国語(簡体字) 497

中国語(繁体字) 290

韓国語 82



10代 2,980(13.6%)

20代 7,938(36.2%)

30代 4,401(20.1%)

40代 3,690(16.8%)

50代 2,537(11.6%)

60代 395(1.8%)

■BLアワード2025受賞作品

総合コミック部門1位『能美先輩の弁明』大麦こあら





総合コミック部門受賞作一覧





シリーズ部門1位『ピンクハートジャム beat 1』しっけ





シリーズ部門受賞作一覧



ラブコメ部門1位『パーフェクトアディクション 2』美山薫子



ラブコメ部門受賞作一覧



エモーショナル部門1位『能美先輩の弁明』大麦こあら



エモーショナル部門受賞作一覧



フェチ部門1位『真夜中の俺を見て』Luria



フェチ部門受賞作一覧



ディープ部門1位『裏切り者のラブソング 2』外岡もったす



ディープ部門受賞作一覧



次に来る部門1位『お前のほうからキスしてくれよ』やまやで



次に来る部門受賞作一覧



小説部門1位『天官賜福 3』著者:墨香銅臭/イラスト:日出的小太陽/翻訳:鄭穎馨



小説部門受賞作一覧



BLCD部門1位『君の夜に触れる』



BLCD部門受賞作一覧



webtoon部門1位『夜画帳』Byeonduck



webtoon部門受賞作一覧



BLソムリエ部門大賞『BUDDIES(上)』倫敦巴里子



BLソムリエ部門受賞作一覧

■各部門のご説明

【総合コミック部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、単行本の1巻目が2024年に発売されたコミックスの中から選出されます。部門を超えて、1年間のコミックスを包括したランキングです。

*シリーズ部門を除くコミックスが対象の部門とは重複ノミネートの可能性がございます

【シリーズ部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、シリーズ(続刊)コミックスから選ばれます。

【ラブコメ部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、コミカルなテイストのコミックスから選ばれます。

【エモーショナル部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、キャラクターの心理描写や日常風景に重点を置いたコミックスから選ばれます。

【フェチ部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、濃厚なシーン、特殊プレイ・特殊シチュエーションでのHなど、フェティシズムを刺激するコミックスから選ばれます。

【ディープ部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、BLのディープな魅力が光るコミックスから選ばれます。

【次に来る部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、商業BLデビューからおおよそ2年以内の作家のコミックスから選ばれます。

【小説部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、紙書籍が発売されている小説作品から選ばれます。

【BLCD部門】

ちるちるでの評価得点を基準に、BLCDを含むオーディオドラマ作品*から選ばれます。

*常時購入不可能なものは対象に含まれません

【webtoon部門】

2024年1月1日~12月31日に更新があった縦スクロール形式のwebtoonBL作品から選ばれます。

*日本語で読むことのできる作品が対象です。日本語版が配信されていないものは対象外ですのでご注意ください

*2024年に紙の単行本が発売された作品については、通常のコミック部門等との重複ノミネートのため本部門の対象外となる可能性がございます

【BLソムリエ部門】

2024年に発売された商業BLコミックスの中から、より多くの人に知ってほしいと思う作品を弊社認定BLソムリエによる投票で決定します。

【23名の作家による描き下ろしマンガ掲載! 「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア】

毎年恒例! BLアワード2025発表を記念し、主要電子書籍ストア・コミコミスタジオ・未来屋書店にて、対象作品を購入された方に豪華特典小冊子をプレゼントするフェアを開催いたします。



表紙は前回に引き続き、繊細な作画と絢爛な世界観で人気のBL作家・熊猫先生の描き下ろし!当社オリジナルキャラクター「ちるお」と「ディアス」がソファで眠る様子が見開きで描かれています。



今回の小冊子には「深夜0時の彼ら」をテーマに描き下ろされた2ページマンガを収録。ちるちる編集部が注目する23作品の、ここでしか見られない特別な物語をぜひお楽しみください。



また、今回は主要電子ストアにて電子版1種、コミコミスタジオ通販と未来屋書店にて紙版2種を配布。紙版小冊子は、電子版の収録内容を冊子Aと冊子Bの2種類に分け、対象作品のうち2冊購入でA/Bお好きな冊子を1冊お選びいただく形での配布となります。A/Bそれぞれの収録作品につきましては、本記事後半をご参照ください。



なお、電子版につきましては、例年通り1種類を配布いたします。対象作品や配布条件、配布時期等の詳細は各電子ストア特設ページをご覧ください。

■特典小冊子配布フェア実施店 4月18日(金)10時~順次開催

電子書籍

・コミックシーモア

・Renta!

・ebookjapan

・ブックライブ

・アニメイトブックストア

・honto

紙書籍

・コミコミスタジオ通販

・未来屋書店

■特典配布条件・対象書籍

電子書籍

・フェア対象作品から2冊購入で、1アカウントに特典小冊子(電子版)を付与

・対象作品・付与手順はストアごとに異なります。各ストアのフェアページをご確認ください。



紙書籍

○コミコミスタジオ通販

・【紙書籍】フェア対象作品から2冊同時購入ごとに、特典小冊子(紙版)A/Bいずれかお好きな1種を配布

【CD】フェア対象のCDを1枚ご購入ごとに特典小冊子(紙版)A/Bいずれかお好きな1種を配布。

・フェア対象作品は今後発表されるコミコミスタジオフェアページをご確認ください。



○未来屋書店(全国の店舗)

・フェア対象作品から2冊同時購入ごとに、特典小冊子(紙版)A/Bいずれかお好きな1種を配布。

・フェア対象作品は各店舗にお問い合わせください。

■ 「BLアワード2025特典小冊子」寄稿作家・作品(作家五十音順、敬称略)

本小冊子ではBLアワード2025ノミネート作品の中から注目の23作品の2ページ描き下ろしマンガを収録。

小冊子(紙版)A

下記11作品の描き下ろしマンガと表紙絵の全体イラスト(熊猫先生描き下ろし)を収録



● イズミハルカ『君に降る言の葉は』

● 井波エン『さよならだったらよかった』

● 上野ポテト『Happy Birthday ちとせくん』

● キヨヤス理解『番長! 神絵師コイツです!』

● 暮田マキネ『Odds and Ends オッズ‧アンド‧エンズ 薬袋×奈良崎 上』

● くれの又秋『メイジー‧ラヴを綴って』

● コウキ。『制服、深夜2時。』

● 佐倉リコ『ストロベリーキス‧メルト 1』

● 佐々木ありこ『ちょろかわ王子のニセ恋人作戦』

● すう『キスは捜査のあとで』

● スカーレット‧ベリ子『長浜To Be, or Not To Be』

小冊子(紙版)B

下記12作品の描き下ろしマンガを収録

● ソラノハル太『彼方へ届いて恋は咲く』

● にやま『そんなに言うなら抱いてやる 3』

● 波真田かもめ『スモークブルーの雨のち晴れ 5』

● ひなこ『馬鹿とハサミ 4』

● 星ノビル『もっと可愛くなっていい 1』

● 松本あやか『やたらやらしい深見くん』

● 三上志乃『ピットスポルム 四葉』

● 水玉ミズ『虎に四目屋』

● 三田六十 『コッコとのこと』

● 山下街『あした愛かもしれない 2』

● ゆくえ萌葱 『ためしにコマンド言ってみた』

● 依子『振り向いてつかまえて』



小冊子(電子版)

小冊子(紙版)ABに収録の全23作品の描き下ろしマンガと表紙絵の全体イラスト(熊猫先生描き下ろし)を収録