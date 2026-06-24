断熱窓 補助金 葛飾区の戸建てに友人で0円リフォー！ファミリー工房「葛飾区限定 断熱窓0円キャンペーン」

記事ポイント 国・東京都・葛飾区のトリプル補助金で平均工事費165万円が15万円に圧縮友人紹介でその15万円もファミリー工房が全額負担し最終負担0円断熱・結露軽減・遮音・UVカット・防犯・節電の6大メリット付き 国・東京都・葛飾区のトリプル補助金で平均工事費165万円が15万円に圧縮友人紹介でその15万円もファミリー工房が全額負担し最終負担0円断熱・結露軽減・遮音・UVカット・防犯・節電の6大メリット付き

ファミリー工房は、2026年度の国・東京都・葛飾区によるトリプル補助金と独自の友人紹介キャンペーンを組み合わせ、葛飾区在住の方を対象に断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーンを開始しました。

一般的な戸建ての全窓リフォーム平均工事費は約165万円(税込)ですが、補助金適用で15万円まで圧縮され、さらに友人を紹介することでその15万円も負担なしで工事を受けられます。

ファミリー工房「葛飾区限定 断熱窓0円キャンペーン」

対象エリア：葛飾区在住の戸建て住宅対象建物：戸建て住宅（マンション・集合住宅は除く）平均工事費：約165万円（税込）補助金適用後の負担額：15万円（消費税相当分のみ）友人紹介後の最終負担額：0円補助金種別：国・東京都・葛飾区のトリプル補助金

ファミリー工房は足立区・葛飾区を中心に施工実績1万件を超える総合リフォーム会社で、外壁塗装から窓リフォームまで自社グループで一貫対応しています。

2026年度は断熱窓への国・東京都・葛飾区の補助金が重なる過去最大級の補助金年となっており、このタイミングに友人紹介特典を組み合わせることで、実質負担ゼロのキャンペーンが実現しています。

補助金申請はファミリー工房の専門チームが書類作成から提出まで完全無料で代行します。

補助金適用により平均工事費165万円(税込)が15万円にまで圧縮され、そこへ友人紹介を加えるとファミリー工房が残る15万円を全額負担するため、戸建て全窓リフォームが最終負担0円で完了します。

断熱窓の6大メリット

断熱効果：冬でも薄着で過ごせる暖かさ結露軽減：カビ・ダニ対策にも効果的遮音効果：外の騒音を軽減UVカット：家具・床・肌を日焼けから保護侵入抑止：特殊ネジ・強化ガラスで防犯性向上経済的：月約1,880円削減・10年で約23万円の節約効果

断熱窓は冬の冷気をしっかり遮断するため、薄着で過ごせるぽかぽか空間が生まれます。

結露の発生が抑えられることでカビやダニの繁殖条件を減らし、室内環境の改善にもつながる効果があります。

遮音効果は外の騒音だけでなく室内の音漏れも軽減。

UVカット機能は家具・床・肌を紫外線による変色や日焼けから守ります。

特殊ネジと強化ガラスの採用により、こじ開けに対する抵抗力が高まり、防犯性の向上も期待できます。

経済面では月約1,880円の光熱費削減が見込め、10年間で約23万円の節約。

家計への恩恵も見逃せないポイントです。

断熱・防犯・節電という住まいの複数の課題を断熱窓の設置一つで解消できます。

リクシル「インプラス」の特徴

キャンペーンで採用されているのがリクシルの内窓「インプラス」です。

既存の窓の内側に新たな窓を追加する内窓工法で、大がかりな壁の工事を必要とせず短時間での施工が可能です。

断熱性・気密性を高める複層ガラスを備えており、ファミリー工房の本社ショールームでは断熱窓・複層ガラスの実物を見て触れながら確かめることができます。

既存の窓はそのままに断熱・遮音・防犯の性能を一括で高められるため、住まいへの影響を最小限に抑えながらリフォームできます。

外装を大きく変えることなく室内環境を刷新できる点が内窓工法の強みです。

補助金シミュレーション

一般的な戸建ての全窓リフォームを例にすると、平均工事費165万円(税込)に国・東京都・葛飾区のトリプル補助金を適用することで、残る自己負担は消費税相当分の15万円のみです。

そこへ友人紹介を加えるとファミリー工房が15万円を全額負担するため、最終的な自己負担は0円になります。

ただし特殊サイズの窓で補助上限を超えるケースでは、0円にならない場合もあります。

葛飾区以外の住宅やマンションなど戸建て以外の物件は対象外です。

友人紹介がない場合でも、消費税以外は補助金でまかなえるケースが多数あり、工事の依頼自体は受け付けています。

0円リフォームの3ステップ

0円リフォームは3つの手順で進めることができます。

まず図面または寸法をLINEで送るだけで見積りが完了し、次に約30分の現地調査を実施。

シンプルな流れで手続きが進みます。

そのあとファミリー工房の専門チームが助成金申請を無料で代行し、友人紹介を済ませておくことで申請完了後の自己負担額が0円となります。

足立区・葛飾区のGoogleクチコミでは494件・★4.7の評価があり、施工品質と対応力が地域で実証されています。

下請けへの丸投げはなく、技術研修を受けた専属スタッフが直接対応する体制です。

ファミリー工房・ファミリーペイント・ファミリーチャージが連携するグループ体制でアフターサービスにも対応しており、施工後のメンテナンスもグループ内で完結します。

断熱窓リフォームは冬の寒さを和らげるだけでなく、結露・騒音・紫外線・不審者の侵入も一度にカバーできる点が魅力。

住まい全体の快適さが大きく変わります。

ファミリー工房「葛飾区限定 断熱窓0円キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. このキャンペーンは誰でも利用できますか？

A. 葛飾区在住の戸建て住宅が対象です。

マンションや葛飾区以外の住宅、特殊サイズの窓で補助上限を超えるケースは対象外となります。

Q. 友人紹介がない場合、費用はどのくらいかかりますか？

A. トリプル補助金の適用で消費税相当分の15万円が自己負担となります。

友人紹介がない場合でも、消費税以外は補助金でまかなえるケースが多数あり、工事の依頼は受け付けています。

Q. 補助金申請の手続きはどうすればよいですか？

A. ファミリー工房の専門チームが複雑な書類作成から提出まで完全無料で代行します。

施主側が書類を準備する必要はありません。

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