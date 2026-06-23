2億2600万パラメーターで100億パラメーター級の画像補完性能を示すAIフレームワーク「Moebius」、不要物の除去や顔の置き換えが可能

2億2600万パラメーターで100億パラメーター級の画像補完性能を示すAIフレームワーク「Moebius」、不要物の除去や顔の置き換えが可能