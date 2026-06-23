21日に日本テレビで放送された、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦（午後1時）の平均世帯視聴率は、30・2％（関東地区）だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は試合終了時の午後2時55分の37・0％（世帯）だった。

日本テレビでは18年のロシア大会以来2大会ぶりのテレビ中継。日本戦スペシャルアンバサダーとして、W杯に3大会連続で出場した本田圭佑（40）が解説し、同局山本紘之アナウンサー（37）が実況を担当した。W杯通算1000試合目となった記念すべき一戦で、日本がチュニジアを4−0で破り、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。

同局の発表によると、試合放送時間の午後1時から3時（森保監督試合後インタビュー含む）では、個人全体平均視聴率は22・5％、世帯平均視聴率は33・2％、コア視聴率は19・0％を記録。なお、ビデオリサーチによると、「日本×チュニジア」（午後0時半〜3時）は1月3日放送の同局系「第102回東京箱根間往復大学駅伝競走復路」と同値となり、個人視聴率、世帯視聴率ともに2026年に放送された番組の中で最高視聴率だった。

また、同局は日本全国のリアルタイムでの「到達人数・平均視聴人数」も発表。ビデオリサーチ調べで、到達人数約3900・8万人、平均視聴人数は約2237・2万人だった。