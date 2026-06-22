ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念 第30回モーターボート誕生祭」は22日、第12Rで優勝戦が行われた。絶好枠に陣取った木下翔太（35＝大阪）が逃げて快勝。2月の若松周年以来、今年2回目の優勝を決めた。

雨降る中での優勝戦。木下がインからコンマ06のスタートを放って、堂々と押し切った。G2初優勝に加えて、当地は初V。これで九州5場制覇となった。

「大村はなかなか勝ていなかったので、勝ててうれしいですね」

相棒45号機は前検から手応えあり。節間は微調整でレースに集中することに専念できた。予選ラストは6コースから2着に入ったのも大きく、気が付けば唯一のオール3連対。新エンジン4節目で相場が分からないが「エース機になると思いますよ」と言い切った。準優11Rではしっかり逃げてマジック1が点灯。熱い思いもあふれてきた。

「大阪支部の先輩には散々引っ張ってきてもらったし、同世代ではノブ（上條暢嵩）に任せっきりだった。ボクより下の後輩を引っ張っていけるように、しっかり勝ちたいですね」

有言実行の優勝で賞金500万円を加算した。今年は2月に若松周年でG1を優勝。それもあって、賞金ランクは20位付近まで上昇してきた。生涯獲得賞金ランキングトップの松井繁を筆頭に、数々の大物を輩出してきた大阪支部。年末の大一番、グランプリはここ大村で開催される。「グランプリは意識していなかったけど、これを勝てたのでちょっとだけ頑張りたい」。ぜひとも木下の名前があることを願おう。

◇木下 翔太（きのした・しょうた）1991年（平3）4月3日生まれ、大阪府出身の35歳。大阪支部所属。108期生として11年5月に住之江でデビュー。翌月の徳山で初勝利。15年5月のからつルーキーシリーズで初優勝。今年3月の若松でG1初V。今回でG2は初V。通算28V。主な同期は上村純一、小野達哉ら。1メートル72。血液型A。