お笑いコンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が22日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦を振り返った。

リンゴはテレビ中継の解説を務めた本田圭佑（40）が「上田（綺世）さん、今日は点取る気がする」と発言について「なんで分かるんですか？」とサッカー元日本代表の前園真聖氏に質問した。

本田は日テレ中継でチュニジア戦の1−0の前半、「上田（綺世）さん、今日は点取る気がする」と発言すると、直後に上田が豪快ミドルで追加点。本田は「神シュート」と絶賛した。さらに初戦オランダ戦でも「そろそろいける気がする」発言の5秒後に鎌田大地が同点弾。2戦連続の“ゴール予言的中”だった。

リンゴの疑問に前園氏は「本田選手は海外で活躍しているし、オランダ戦もみていて感じている部分があったのではないですか」と“解説”した。

MC青木アナは「独特の嗅覚（きゅうかく）ですかね」と続けると、リンゴは「言った通りになるでしょ。そこが不思議。わかりやすくて」と驚いた。