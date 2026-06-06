なにわ男子・高橋恭平、岩瀬洋志をひとりじめ希望 自作ハートにツッコミ「蛙化するんやけど」【山口くんはワルくない】
【モデルプレス＝2026/06/06】なにわ男子の高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台挨拶に、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、俳優の岩瀬洋志、守屋健太郎監督とともに登壇。共演した岩瀬の魅力を熱弁する場面があった。
【写真】高橋恭平、新ヘアスタイルで登場
本作の「ひとりじめしたくなる、山口くん」にちなんで、キャスト3人が「“ひとりじめ”したくなるもの」をフリップで発表する企画では、高橋が「いわせようじ（ハート）」と記入。しかし、自ら描いたハートマークを見て「めっちゃ汚くない？なんかめっちゃこのハート、蛙化するんやけど」とセルフツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。
改めて理由を聞かれると、「岩瀬洋志って漢字で書くとすごくかっこいいんですよ。見た目もこんな感じでかっこいいんですけど、でも知っていくと本当にひらがなのようにふにゃふにゃしている」と説明。「人懐っこいですし、常に砕けていて朝から元気。本当に一緒にいて僕を笑顔にさせてくれる」と岩瀬の人柄を絶賛した。
イベント中には、岩瀬の“カタカナ好き”にもツッコミを連発。最近ガチでハマっていることとして岩瀬が「冷凍のストロベリーと冷凍のバナナでスムージーを作っている。ジェラートみたいで美味しい」と話すと、高橋は「お前、カタカナしか出てこーへんやん」「全部カタカナやん」と即座に反応し、会場を沸かせた。
そんな流れもあり、高橋は「外見とのギャップですよね。本当はカタカナよりひらがなの方が似合っているんですよ」と独自の表現で魅力を熱弁。「本当に朝から元気ですし、笑わせてくれる」と改めて語り、岩瀬との仲の良さをのぞかせていた。
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
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◆高橋恭平、岩瀬洋志をひとりじめ希望
本作の「ひとりじめしたくなる、山口くん」にちなんで、キャスト3人が「“ひとりじめ”したくなるもの」をフリップで発表する企画では、高橋が「いわせようじ（ハート）」と記入。しかし、自ら描いたハートマークを見て「めっちゃ汚くない？なんかめっちゃこのハート、蛙化するんやけど」とセルフツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。
イベント中には、岩瀬の“カタカナ好き”にもツッコミを連発。最近ガチでハマっていることとして岩瀬が「冷凍のストロベリーと冷凍のバナナでスムージーを作っている。ジェラートみたいで美味しい」と話すと、高橋は「お前、カタカナしか出てこーへんやん」「全部カタカナやん」と即座に反応し、会場を沸かせた。
そんな流れもあり、高橋は「外見とのギャップですよね。本当はカタカナよりひらがなの方が似合っているんですよ」と独自の表現で魅力を熱弁。「本当に朝から元気ですし、笑わせてくれる」と改めて語り、岩瀬との仲の良さをのぞかせていた。
◆高橋恭平主演「山口くんはワルくない」
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
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