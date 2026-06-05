[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇134銘柄・下落94銘柄（東証終値比）
6月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は134銘柄、下落は94銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は630円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4263> サスメド 738 +100（ +15.7%）
2位 <4378> ＣＩＮＣ 753 +100（ +15.3%）
3位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 268 +30（ +12.6%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 62.4 +6.4（ +11.4%）
5位 <4422> ＶＮＸ 845.9 +80.9（ +10.6%）
6位 <7039> ブリッジ－Ｇ 1850 +174（ +10.4%）
7位 <6955> ＦＤＫ 617 +43（ +7.5%）
8位 <7610> テイツー 143.9 +9.9（ +7.4%）
9位 <2160> ジーエヌアイ 3018 +185（ +6.5%）
10位 <4598> デルタフライ 153.1 +9.1（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <408A> ｉＳＢＡＩ 276 -46.1（ -14.3%）
2位 <3733> ソフトウェア 10500 -1060（ -9.2%）
3位 <4833> Ｄｅｆコン 47.3 -2.7（ -5.4%）
4位 <3929> Ｓワイヤー 272.8 -14.2（ -4.9%）
5位 <4720> 城南進研 217.8 -11.2（ -4.9%）
6位 <7603> ジーイエット 62.8 -3.2（ -4.8%）
7位 <8254> さいか屋 325.3 -15.7（ -4.6%）
8位 <1545> 野村ナスＨ無 233 -10.3（ -4.2%）
9位 <7918> ヴィアＨＤ 98.8 -4.2（ -4.1%）
10位 <4888> ステラファ 330 -14（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1460 +23.0（ +1.6%）
2位 <6981> 村田製 9795 +100（ +1.0%）
3位 <6971> 京セラ 3747 +27（ +0.7%）
4位 <5802> 住友電 13100 +90（ +0.7%）
5位 <6857> アドテスト 26945 +180（ +0.7%）
6位 <4751> サイバー 1421.4 +9.4（ +0.7%）
7位 <9984> ＳＢＧ 7468 +42（ +0.6%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 531 +2.6（ +0.5%）
9位 <6762> ＴＤＫ 4129 +18（ +0.4%）
10位 <7735> スクリン 12680 +50（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9101> 郵船 5560.7 -48.3（ -0.9%）
2位 <5831> しずおかＦＧ 2875.3 -21.2（ -0.7%）
3位 <9502> 中部電 2777.6 -17.9（ -0.6%）
4位 <8053> 住友商 6825 -17（ -0.2%）
5位 <5401> 日本製鉄 546 -1.0（ -0.2%）
6位 <7013> ＩＨＩ 2571 -3.0（ -0.1%）
7位 <4755> 楽天グループ 757 -0.7（ -0.1%）
8位 <8766> 東京海上 6990 -6（ -0.1%）
9位 <7453> 良品計画 3504 -3.0（ -0.1%）
10位 <6526> ソシオネクス 2729.5 -1.0（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4263> サスメド 738 +100（ +15.7%）
2位 <4378> ＣＩＮＣ 753 +100（ +15.3%）
3位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 268 +30（ +12.6%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 62.4 +6.4（ +11.4%）
5位 <4422> ＶＮＸ 845.9 +80.9（ +10.6%）
6位 <7039> ブリッジ－Ｇ 1850 +174（ +10.4%）
7位 <6955> ＦＤＫ 617 +43（ +7.5%）
8位 <7610> テイツー 143.9 +9.9（ +7.4%）
9位 <2160> ジーエヌアイ 3018 +185（ +6.5%）
10位 <4598> デルタフライ 153.1 +9.1（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <408A> ｉＳＢＡＩ 276 -46.1（ -14.3%）
2位 <3733> ソフトウェア 10500 -1060（ -9.2%）
3位 <4833> Ｄｅｆコン 47.3 -2.7（ -5.4%）
4位 <3929> Ｓワイヤー 272.8 -14.2（ -4.9%）
5位 <4720> 城南進研 217.8 -11.2（ -4.9%）
6位 <7603> ジーイエット 62.8 -3.2（ -4.8%）
7位 <8254> さいか屋 325.3 -15.7（ -4.6%）
8位 <1545> 野村ナスＨ無 233 -10.3（ -4.2%）
9位 <7918> ヴィアＨＤ 98.8 -4.2（ -4.1%）
10位 <4888> ステラファ 330 -14（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1460 +23.0（ +1.6%）
2位 <6981> 村田製 9795 +100（ +1.0%）
3位 <6971> 京セラ 3747 +27（ +0.7%）
4位 <5802> 住友電 13100 +90（ +0.7%）
5位 <6857> アドテスト 26945 +180（ +0.7%）
6位 <4751> サイバー 1421.4 +9.4（ +0.7%）
7位 <9984> ＳＢＧ 7468 +42（ +0.6%）
8位 <9501> 東電ＨＤ 531 +2.6（ +0.5%）
9位 <6762> ＴＤＫ 4129 +18（ +0.4%）
10位 <7735> スクリン 12680 +50（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9101> 郵船 5560.7 -48.3（ -0.9%）
2位 <5831> しずおかＦＧ 2875.3 -21.2（ -0.7%）
3位 <9502> 中部電 2777.6 -17.9（ -0.6%）
4位 <8053> 住友商 6825 -17（ -0.2%）
5位 <5401> 日本製鉄 546 -1.0（ -0.2%）
6位 <7013> ＩＨＩ 2571 -3.0（ -0.1%）
7位 <4755> 楽天グループ 757 -0.7（ -0.1%）
8位 <8766> 東京海上 6990 -6（ -0.1%）
9位 <7453> 良品計画 3504 -3.0（ -0.1%）
10位 <6526> ソシオネクス 2729.5 -1.0（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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