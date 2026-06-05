　6月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは256銘柄。東証終値比で上昇は134銘柄、下落は94銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は630円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4263>　サスメド　　　　　　738　 +100（ +15.7%）
2位 <4378>　ＣＩＮＣ　　　　　　753　 +100（ +15.3%）
3位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　268　　+30（ +12.6%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 62.4　 +6.4（ +11.4%）
5位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　845.9　+80.9（ +10.6%）
6位 <7039>　ブリッジ－Ｇ　　　 1850　 +174（ +10.4%）
7位 <6955>　ＦＤＫ　　　　　　　617　　+43（　+7.5%）
8位 <7610>　テイツー　　　　　143.9　 +9.9（　+7.4%）
9位 <2160>　ジーエヌアイ　　　 3018　 +185（　+6.5%）
10位 <4598>　デルタフライ　　　153.1　 +9.1（　+6.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <408A>　ｉＳＢＡＩ　　　　　276　-46.1（ -14.3%）
2位 <3733>　ソフトウェア　　　10500　-1060（　-9.2%）
3位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　 47.3　 -2.7（　-5.4%）
4位 <3929>　Ｓワイヤー　　　　272.8　-14.2（　-4.9%）
5位 <4720>　城南進研　　　　　217.8　-11.2（　-4.9%）
6位 <7603>　ジーイエット　　　 62.8　 -3.2（　-4.8%）
7位 <8254>　さいか屋　　　　　325.3　-15.7（　-4.6%）
8位 <1545>　野村ナスＨ無　　　　233　-10.3（　-4.2%）
9位 <7918>　ヴィアＨＤ　　　　 98.8　 -4.2（　-4.1%）
10位 <4888>　ステラファ　　　　　330　　-14（　-4.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 1460　+23.0（　+1.6%）
2位 <6981>　村田製　　　　　　 9795　 +100（　+1.0%）
3位 <6971>　京セラ　　　　　　 3747　　+27（　+0.7%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　13100　　+90（　+0.7%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　26945　 +180（　+0.7%）
6位 <4751>　サイバー　　　　 1421.4　 +9.4（　+0.7%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7468　　+42（　+0.6%）
8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　531　 +2.6（　+0.5%）
9位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 4129　　+18（　+0.4%）
10位 <7735>　スクリン　　　　　12680　　+50（　+0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9101>　郵船　　　　　　 5560.7　-48.3（　-0.9%）
2位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2875.3　-21.2（　-0.7%）
3位 <9502>　中部電　　　　　 2777.6　-17.9（　-0.6%）
4位 <8053>　住友商　　　　　　 6825　　-17（　-0.2%）
5位 <5401>　日本製鉄　　　　　　546　 -1.0（　-0.2%）
6位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2571　 -3.0（　-0.1%）
7位 <4755>　楽天グループ　　　　757　 -0.7（　-0.1%）
8位 <8766>　東京海上　　　　　 6990　　 -6（　-0.1%）
9位 <7453>　良品計画　　　　　 3504　 -3.0（　-0.1%）
10位 <6526>　ソシオネクス　　 2729.5　 -1.0（　-0.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース