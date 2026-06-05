猫と生活リズムがズレているときの対処法4つ

1.早朝の要求には「朝日を遮る」

猫が朝早くに鳴くのは、部屋が明るくなることが原因の一つです。猫は薄暗い時間帯に活発になる習性があるため、朝日の光を感じると目が覚めてしまいます。

対策として、寝室などのカーテンを遮光性の高いものに変えるのが有効です。外の明るさを遮ることで、猫が朝だと気づくのを遅らせる効果があります。

2.昼夜の逆転には「夕方や帰宅直後にしっかり遊ぶ」

飼い主さんが留守の昼間に猫が寝て過ごしていると、体力が余って夜に元気になってしまいます。そのため、夕方の帰宅後や夕飯の前などの時間帯に、おもちゃでしっかり遊ばせることが大切です。

5分から10分程度でも集中して体を動かせば、猫は満足して夜に眠りにつきやすくなります。

3.食事のズレには「食事を工夫する」

猫は少しずつ何度も食べたい習性があります。そのため、ご飯が朝と夜の2回だけになると、日中や明け方に強い空腹を感じて、夜中や早朝の催促に繋がってしまいます。

対策として、外出前や寝る前に少量のフードをいくつかの場所に分けて置いておくか、自動給餌器や知育玩具を活用するのがおすすめです。

4.不規則な生活には「行動の順番をパターン化する」

飼い主の帰宅や起床の時間がバラバラだと、猫はいつ甘えられるか分からず不安になります。時間が不規則でも、「起床したらまず声をかける」「お風呂の次はおもちゃで遊ぶ」のように行動の順序をルール化してあげましょう。

時間ではなく行動の流れをパターン化することで、猫は次を予測できるようになり安心して過ごせます。

猫との生活リズムを崩さないコツ

飼い主が休日に夜更かしや朝寝坊をすると、猫のリズムは簡単に崩れてしまいます。猫にとって人間の休日は関係がないため、いつも通りごはんや遊びを求めて動き出し、体内時計が乱れてしまうのです。

リズムを守るためには、休日もなるべく普段通りのスケジュール（ごはんや遊びの時間）を意識して過ごすことが効果的なコツです。

猫と人間の生活リズムを合わせるメリット

お互いの生活リズムが整うと、双方の体調面に良い影響があります。飼い主さんは夜間にまとまった睡眠をとれるようになり、日々の疲れやストレスも軽減されるはずです。

猫にとっても、規則正しい生活は不安を減らし、情緒の安定に繋がります。お互いのストレスが減ることで、より深い信頼関係を築けるようになるでしょう。

まとめ

生活リズムを合わせるためには、猫の習性を知って環境や接し方を少しずつ変えていくことが大切です。昼間や休日の過ごし方に少し気をつけるだけで、お互いのペースは自然と整っていくでしょう。

これは飼い主さんの寝不足を解消するだけでなく、猫の不安を減らすことにも繋がります。無理のない方法で、心地よいリズムを作っていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)