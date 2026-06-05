Snow Man向井康二＆ラウール『それスノ』版「未成年の主張」で生徒と大盛り上がり！阿部亮平はROLANDとGoogleに潜入

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6月5日19時から『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが放送。今回は『それスノ』版「未成年の主張」第5弾と「立入禁止企画」の第7弾がオンエアされる。

■向井＆ラウールが高校生と「オドロウゼ！」替え歌を披露!?

『それスノ』版「未成年の主張」第5弾では、向井康二とラウールが埼玉県の西武台高等学校・西武台新座中学校へ。今回も、生徒たちが校舎の屋上から思いの丈を叫ぶ。

令和ならではの主張＆思わず胸が熱くなる一世一代の愛の告白など、青春真っ只中の生徒が続々と登場。向井＆ラウールと一緒に「オドロウゼ！」替え歌バージョンを披露する生徒も!? さらに、ラウールの主張では、あるメンバーへの日頃のクレームが…!? いったいどんなクレームなのか？

そして恒例となった「成人の主張」では、若者に大人気の国立ライブアーティストや、『M-1』王者がサプライズ登場。どんな主張が飛び出すのか!?

■阿部・ROLANDが世界的企業「Google」の立入禁止エリアへ

阿部亮平とROLANDが、一般人は踏み入ることができない立入禁止エリアへ潜入する本企画。第7弾となる今回は、世界的大企業で、働きたい会社No.1にも選ばれたことがある「Google」の立入禁止エリアに潜入。ROLANDに加え、AI・Geminiも帯同する最先端ロケに挑戦し、機械に疎い人にもわかりやすく解説していく。

特別な人しか入れないYouTubeの秘密の部屋で、バズる秘訣をアドバイス!? 一流レストランさながら、テレビ初公開となる超豪華社員食堂は、ROLANDも大絶賛。他にもテレビ初公開のエリアが連発。さらに、立体的な映像で相手がまるでその場にいるようなリモート会議にテレビ初潜入。経験したことのない最先端技術を目の当たりにした阿部は「未来を体験した！」と大興奮。

スタジオゲストに本木雅弘、紗栄子を迎え、恒例の即興名言をAI・Geminiが採点!? さらにGoogleが遊び心で開発した隠しコマンドを体験して大盛り上がりとなる。

(C)TBS

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

06/05（金）19:00～20:55

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

スタジオゲスト（※50音順）：紗栄子、本木雅弘

VTRゲスト：ROLAND

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/