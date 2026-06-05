5日11時現在の日経平均株価は前日比948.21円（-1.41％）安の6万6522.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1259、値下がりは279、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は419.36円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が331.87円、イビデン <4062>が91.52円、信越化 <4063>が57.99円、ＳＢＧ <9984>が48.27円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を35.20円押し上げている。次いでトレンド <4704>が14.65円、任天堂 <7974>が10.79円、ソニーＧ <6758>が9.89円、リクルート <6098>が8.55円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は海運で、以下、その他製品、保険、証券・商品と続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、電気機器が並んでいる。



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