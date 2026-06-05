平手友梨奈、スタッフ投稿の近況に反響「貴重な動画」「結婚してからかいい表情するようになった」
歌手で俳優の平手友梨奈（24）が3日、音楽情報を発信するスタッフ運営のXに登場。近況ショットに反響が集まっている。
【写真】スタッフと談笑！平手友梨奈のオフショット
平手は同日、新アルバム『無表情な表情』を発売した。投稿で「無表情な表情 本日発売」と報告。「無事 #平手友梨奈 にも到着しました」「皆さんの好きな楽曲は？？」と、新作を受け取る平手の動画とともに呼びかけた。平手は新作を受け取り、さっそく開封。ブックレットをじっくりを見ながらスタッフと談笑す様子が収められている。
また別の投稿では、同作発売を記念したポップアップストアを訪れた様子も公開。「6/14(日)まで開催中」「一足先にお邪魔しました 会場内には複数の落書きも!?そして商品の中にも...」と紹介した。
この投稿にファンからは、新作の感想が続々寄せられたほか、「てちめちゃくちゃ可愛い」「笑顔久々に見た やっぱり笑ってる方が好き」「貴重な動画ありがとうございます！！！」「こういうオフてち動画をUPしてもらえると推しベーションが上がるので、定期的にお願いします！何卒」「商品を見る時の手の仕草が美しい…」「やっぱてち黒髪が似合うね！などの反響。
また、「結婚してからかいい表情するようになったな」「てちの車と旦那様の車の中で流れてるのかなぁ〜」と、俳優・神尾楓珠（27）との結婚生活をイメージする声も寄せられた。
【写真】スタッフと談笑！平手友梨奈のオフショット
平手は同日、新アルバム『無表情な表情』を発売した。投稿で「無表情な表情 本日発売」と報告。「無事 #平手友梨奈 にも到着しました」「皆さんの好きな楽曲は？？」と、新作を受け取る平手の動画とともに呼びかけた。平手は新作を受け取り、さっそく開封。ブックレットをじっくりを見ながらスタッフと談笑す様子が収められている。
この投稿にファンからは、新作の感想が続々寄せられたほか、「てちめちゃくちゃ可愛い」「笑顔久々に見た やっぱり笑ってる方が好き」「貴重な動画ありがとうございます！！！」「こういうオフてち動画をUPしてもらえると推しベーションが上がるので、定期的にお願いします！何卒」「商品を見る時の手の仕草が美しい…」「やっぱてち黒髪が似合うね！などの反響。
また、「結婚してからかいい表情するようになったな」「てちの車と旦那様の車の中で流れてるのかなぁ〜」と、俳優・神尾楓珠（27）との結婚生活をイメージする声も寄せられた。