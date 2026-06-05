元テレビ東京アナウンサーでタレント森香澄（30）が4日、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。シャワーヘッドを複数所持していると明かした。

美容へのこだわりについて、ゲストの9人組ガールズグループNiziUとトーク。MAYA（24）は「ストレッチとか軽い筋トレ、マッサージ、美顔器、そのルーティンをほぼ毎日やるようにしていて、新しい美顔器とかマッサージ機とか大好きで、新作を見つけると、いつも絶対に買っちゃうんですよ。引き出し開いて、美顔器コーナーみたいのがあって、今日はどれ使おうかなって、その日の用途に合わせて使ってます」と話した。

所持している美顔器についてMAYAは「マッサージ機とかと合わせたら、多分20個弱ぐらいはあると思います」と答えた。

収録では、NiziUメンバーとレギュラー陣で所持している美顔器の話題で盛り上がった。この場面でスタジオを仕切っていた野々村友紀子が「香澄ちゃんも持ってますか、そういうの」と質問。森は「私もけっこういろいろ持っているんですけど、自分でも意味分からないなぁ〜、と思っているのが…」と前振りして「シャワーヘッドを5個ぐらい持っていて、なんか1個1個、効能が違うというか、バブルですっごい細かいのとか、あと塩素を除去してくれるとか、水素水で洗えるとか、何がいいのか結局分からないですけれども気分で変えて…」シャワーヘッドのこだわりについて語った。