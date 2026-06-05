Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤»¤¤¡ª40Âå¤¬ÀäÂÐ¤ä¤á¤ë¤Ù¤­NG¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤È¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î²þÁ±¥Æ¥¯

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î°ËÁáºäÈþÍµ¤Ç¤¹¡£Ï·¤±¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¦¡¦¡¦¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î°ú¤­Êý¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢40Âå¤¬ÀäÂÐ¤ä¤á¤ë¤Ù¤­NG¥¢¥¤¥é¥¤¥ó°ú¤­Êý¤È²þÁ±¥Æ¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

NG¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦

¤Þ¤º¤Ï¡¢NG¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÌÜÆ¬¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç°ìÄ¾Àþ¤ËÂÀ¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¿¬¤Ë¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÜ¿¬¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÎÉ¤¯¤â°­¤¯¤â´ÓÏ½¤äÉ÷³Ê¤¬½Ð¤ë¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¤ÎÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤â¾å¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

40Âå¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È

¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÂÀ¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Æó½Å¤ÎÉý¤ËÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ä¤²¤¬¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ·Ê¤ËËä¤â¤ì¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¿¬¤Ë¤Î¤ß¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÌÜ¿¬¤ÏÄ¹¤¯°ú¤­¤¹¤®¤º¡¢¿åÊ¿¡Á¤ä¤ä¾å¸þ¤­¤ËÃ»¤¯»Å¾å¤²¤ë¤È¥ê¥Õ¥È¸ú²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÌÜ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²¤È¤Þ¤Ä¤²¤Î´Ö¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇËä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ä¤²¤òÇ»¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÉÕ¤­²á¤®¤Æ¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

40Âå¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î°ú¤­Êý

¤Þ¤º¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò»Ø¤Ç·Ú¤¯°ú¤­¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÄÌÓ´Ö¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇËä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¼¡¤ËÌÜ¿¬Â¦¤Î¹õÌÜ½ª¤ï¤êÊÕ¤ê¤«¤éÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£ÌÜ¿¬¤ÎÀè¤Ï1¡Á2­Ð±äÄ¹¤·¡¢¿åÊ¿¡Á¤ä¤ä¾å¸þ¤­¤ËÉÁ¤¤¤Æ¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ºÇ¸å¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÄù¤á¿§¤ò¥Ö¥é¥·¤Ç·Ú¤¯¤Ü¤«¤·¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ç°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿ÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û

¡¦¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦ OR-01¡¿¥±¥¤¥È
¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¸¥§¥ë¥×¥ì¥Ã¥½¥Ú¥ó¥·¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼04¡¿¥¯¥ê¥ª
¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥º ¥¯¥ê¡¼¥ß¥£¥Ú¥ó¥·¥ë BR303¡¿¥ô¥£¥»
¡¦¥·¥ã¡¼¥× ¥½ ¥·¥ó¥×¥ë ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ ¥Ú¥ó¥·¥ë ¥é¥¤¥Ê¡¼¡¡05¡¿¥¯¥ê¥ª
¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥Õ¥È¥Þ¥¹¥«¥é ¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ã¥×

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©40Âå¤¬ÀäÂÐ¤ä¤á¤ë¤Ù¤­NG¥¢¥¤¥é¥¤¥ó°ú¤­Êý¤È²þÁ±¥Æ¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ê¬¤Î¥á¥¤¥¯¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡¢°ìÅÙ¤´¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª