元主将・吉田麻也が日本代表に電撃再合流！“サポートプレーヤー”として復帰が決定
日本代表は北中米ワールドカップに向け、共催国メキシコのモンテレイでキャンプを張っている。
現地４日の練習前、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、元日本代表主将の吉田麻也（LAギャラクシー）がサポートプレーヤーとして、６月５日より合流することを発表した。
日本代表のメンバーというわけではなく、練習などに参加するという。
37歳のDFは、５月31日のアイスランド戦限定で３年半ぶりに代表に復帰。14分までプレーし、両軍が花道を作るなかで、ピッチを去っていた。
「ひと区切り」をつけたベテランが、森保ジャパンのために“電撃復帰”を果たす。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地４日の練習前、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、元日本代表主将の吉田麻也（LAギャラクシー）がサポートプレーヤーとして、６月５日より合流することを発表した。
日本代表のメンバーというわけではなく、練習などに参加するという。
37歳のDFは、５月31日のアイスランド戦限定で３年半ぶりに代表に復帰。14分までプレーし、両軍が花道を作るなかで、ピッチを去っていた。
「ひと区切り」をつけたベテランが、森保ジャパンのために“電撃復帰”を果たす。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」