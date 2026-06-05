ロッテ「my雪見だいふく」中目黒に期間限定オープン　648通りのカスタマイズが可能

ロッテ「雪見だいふく」ブランドから、“オリジナル雪見だいふく”をカスタマイズすることができるテイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」がオープンします。

場所は東京・中目黒。6月17日から9月23日までの期間限定です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「my雪見だいふく」では「アイス」「アイスのトッピング」「仕上げ」の3ステップで、自分だけのオリジナル雪見だいふくをオーダーできます。

アイスはマダガスカルバニラや抹茶、チョコチップなど8種類。アイスのトッピング・仕上げは「ホイップクリーム」「つぶあん」「ココアパウダー」「きな粉」など18種類。

組み合わせは合計648通り。2個セットで900円（税込）からの提供です。

また営業期間中は季節に合わせたスペシャルメニューも予定されています。

6〜7月は「初夏」がテーマで、紫陽花のカラーをイメージした「フローズンヨーグルト×ブルーベリーソース×クッキークランブル」を用意。暑くなり始める季節にふさわしい、甘さ控えめでスッキリとした味わいが楽しめます。

8月は「真夏」、9月は「残暑」をテーマにそれぞれ、季節にぴったりなメニューが用意されるとのことです。なおスペシャルメニューは数量限定、アイスやトッピングなどの変更はできません。

さらにオリジナル雪見だいふくは、店舗で一つずつ“手包み”にて仕上げられます。いつものパックに詰まった雪見だいふくとは違う、つつみたてだからこその特別な味わいです。

そのほか老舗茶舗「放香堂」とコラボしたドリンクメニューや、店舗のオリジナルロゴやパッケージでおなじみの「雪見うさぎ」を使用したオリジナルグッズなどの販売もあります。

「my雪見だいふく」は6月17日から9月23日までの期間限定で、東京・中目黒にオープン。営業時間は平日が13時から20時まで、土日祝日が11時から20時までとなっています。支払いには現金、交通系電子マネー、クレジットカードが利用可能です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060501.html