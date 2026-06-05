歴代覇者の父の言葉、横田真一チャンネルで攻略を 細川和彦の長男・和広が挑む初メジャー「チャンスを生かしたい」

歴代覇者の父の言葉、横田真一チャンネルで攻略を 細川和彦の長男・和広が挑む初メジャー「チャンスを生かしたい」