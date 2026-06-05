アマチュアは″軽量ドライバー”がオススメ！専門家がそのワケを解説

2026年も新作ドライバーが多々リリースされているが、2025年発売のドライバーもまだまだホット。そこで、2025年のドライバーで話題となったモデルや機能、特徴を振り返ってみることに。

クラブのご意見番、鹿又があらためてスポットを当てたい優良ドライバーはコレだ！

ドライバーの選び方が変わってきた！

「男子ツアーでも“GT1”を使う選手がいるくらい軽量ドライバーのイメージが変わってきました」（鹿又）

軽量ドライバーがシニア向けではなく幅広いゴルファーが１番飛ぶドライバーに！

昔は270、280ｇ台のドライバーといえば、完全にシニアゴルファーがターゲットでした。しかし、25年に発売された「GT１」「エリート MAX FAST」「G440 MAX HL」などを打つと、もう“軽量設計=シニア向け”という時代ではなくなってきたと感じました。

むしろ、ヘッドスピード40ｍ／秒前後の幅広いゴルファーにとって１番ヘッドスピードが上がり、もっとも飛ばせる可能性を秘めているのが最新の軽量ドライバーです。

幅広いゴルファーが使えるようになった理由はシャフトです。軽量ドライバーのシャフトは40ｇ前後が多いですが、これまでの軽量シャフトはしなりが大きくてやわらかく、決して万人向けのシャフトではありませんでした。それが最近は素材や設計を進化させたことによって、軽量のシャフトでも一定の硬さ、安定性が出せる。いわゆる軽硬（かるかた）シャフトです。

最近のPGAショーに行くと、米国のアマチュアゴルファーからも軽量設計ドライバーのニーズが高くなっているので、米国メーカーが軽量ドライバーの開発に本気になってきていることを感じます。

【Titleist】GT1

●ヘッド体積／460cc

●ロフト／9、10、12度

●シャフト（フレックス）／Fujikura AIR SPEEDER Next GEN40（R2、R、S）など

●長さ／45.5インチ

●価格／10万7800円

【Callaway】ELYTE MAX FAST

●ヘッド体積／460cc

●ロフト／9.5、10.5、12度

●シャフト（フレックス）／LIN-Q GREEN 40 for Callaway（R、SR、S）など

●長さ／45.75インチ

●価格／10万7800円

25年のドライバーは静かな1年

26年は当たり年の予感!?

今年のドライバーはどうなる？

25年のギア業界全体を振り返ると、珍しくパターの話題が多い年でした。それは「L・A・Bゴルフ」が火付け役となり、テーラーメイドやオデッセイのゼロトルクパターが大ブームになったからです。フォージドアイアンやシャフトの話題も多かった反面、ドライバーは少し大人しかった１年でした。

しかし、こういうときはその翌年が「ドライバーの当たり年」になる可能性が高い。年明けに発表されたテーラーメイドの「Qi４D」、ピンの「Ｇ440Ｋ」、そしてキャロウェイの「QUANTUM」は、どのモデルも前作以上に評価が高い。

「Ｇ430 MAX 10Ｋ」の後継モデルとして登場した「Ｇ440Ｋ」は、高慣性モーメント特有の振りにくさが解消されて、すごく振りやすくなった。私が打つと「Ｇ440 MAX」より飛びました。25年に続いて、26年もピンの「Ｇ440Ｋ」がロングセラーになりそうな雰囲気もあります。

ただ、キャロウェイ「QUANTUM」の三層構造フェースもすごくおもしろいアイデアで、キャロウェイが新しい次元に突入しました。「Qi４D」も「Qi35」を使わなかった世界ランキング１位のスコッティ・シェフラー、２位のローリー・マキロイがすぐに試合で使っていて期待大です。

26年はフェースの素材やテクノロジーで革新的な進化があると思います。「ゼクシオ」が約20年振りにフェース素材を新しくしただけでなく、「QUANTUM」も世界初の新構造フェースを開発。ほかのメーカーもフェースに興味深い素材や構造を採用するというウワサがあり、ドライバーの転換年になりそうな予感がします。今後、発表される各メーカーの新ドライバーも楽しみですね。

【Ping】G440 K

●ヘッド体積／460cc

●ロフト／9 、10.5、12度

●シャフト（フレックス）／ALTA J CB BLUE（R、SR、S）など

●長さ／46インチ

●価格／11万8800円～

【Taylormade】Qi4D

●ヘッド体積／460cc

●ロフト／9、10.5度

●シャフト（フレックス）／REAX 50 Mid Rotation Blue（SR、S）など

●長さ／45.5インチ

●価格／10万7800円

【Callaway】QUANTUM MAX

●ヘッド体積／460cc

●ロフト／9 、10.5、12度

●シャフト（フレックス）／ATHLEMAX 50（R、SR、S）など

●長さ／45.5インチ

●価格／11万円～

いかがでしたか？ 2026年の新作ドライバーも目が離せません！

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一、編集部

写真＝高木昭彦

協力＝ジャパンゴルフスクール