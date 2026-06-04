台風６号の接近に伴い、各地で大雨をもたらした線状降水帯について、気象庁が３時間以内の発生見込みを知らせた「直前予測」の的中率は４３％（７回中３回）だった。

直前予測の発表は５月末の運用開始後、初めて。的中率は従来の半日前予測より高い傾向が出たものの、想定の５０％は下回った。

直前予測は、各地の観測データから３時間先までの降雨状況をスーパーコンピューターで解析し、線状降水帯が発生する恐れがある場合に「神奈川県東部」など区域単位で発表する。

気象庁は２０２２年、約１２時間前に発生の見込みを知らせる「半日前予測」を始めたが、２５年の的中率は１４％（８８回中１２回）にとどまった。より正確な予測を出そうと、半日前予測に加えて５月末から直前予測の運用も開始。過去事例の分析を踏まえ、的中率は５０％、発生したものを事前に予測できた割合の捕捉率は８０％と想定していた。

今回の台風６号では、気象庁は２日夜から３日午前にかけ、全国７か所で直前予測を発表。このうち、実際に３時間以内に発生したのは、徳島県南部、和歌山県南部、神奈川県東部の３か所だった。３日朝の静岡県・伊豆での発生は予測できず、捕捉率は７５％（４回中３回）となった。

一方、７か所のうち高知県西部と同県中部の２か所は、システムの不具合で予測の発表が１時間以上遅れた。

同庁気象リスク対策課は「線状降水帯は局地的な現象で予測が難しい。実際に発生しなくても大雨が予想されることに変わりはないので、予測が出たら防災行動をとってもらいたい」としている。