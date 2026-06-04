荒井麻珠（28）が4日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催された、シティポップを特集した公演「City Pop Live−encore−」に出演した。武部聡志氏の総合プロデュースで、昨年11月以来、2度目の開催に連続出演している。

竹内まりやの「September」、尾崎亜美の「オリビアを聴きながら」をソロ歌唱し、久保田早紀の「異邦人」を福田未来（31）とデュエットするなど多くの楽曲を歌唱。

「去年11月のイベントをきっかけに、シティポップが好きになったんです」と荒井。「だからとにかく今日はシティポップを堪能しようって思います。私はライブ系バンドさん形式でライブをする経験があまりないので、今日みたいな豪華なメンバーの皆さんと一緒に歌えるのが光栄。そういったうれしさをかみしめながら歌いたい」。

シティポップ公演は今後も続く予定だ。「ぜひ私も呼んでくださったらうれしいなっていう気持ちはめちゃくちゃあります」。そして「私自身もこのイベントがシティポップに深く足を踏み入れたきっかけになったので、まだ知らない世代の子たちやあまり触れてない子たちにもたくさん届いたらいいな」。

公演の最後を飾ったのははMrs．GREEN APPLEのヒット曲「ダンスホール」。福田や島太星、水樹奈々、中川晃教の出演者全員で歌唱。約2時間で計24曲を披露した。

荒井は女性ボーカルグループLittle Glee Monsterの元メンバーで21年10月にソロとしてメジャーデビューした。