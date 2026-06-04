徳島に18歳の197cm長身GKが加入内定「『若い選手』という言葉が言い訳にならないよう」
徳島ヴォルティスは4日、新羅高(韓国)GKカン・ヨンガン(18)の来季加入内定を発表した。
カン・ヨンガンは2008年1月8日生まれで身長197cmの長身GK。クラブを通じて「まだ高校生の自分にプロという大きなチャンスをくださったクラブ関係者の皆様に心から感謝いたします。思い描いていたよりも早くプロの舞台に立てて本当に嬉しく思います」と喜びを伝え、続けて以下のようにコメントしている。
「しかし、ここで満足せず、『若い選手』という言葉が言い訳にならないように、常に学び成長していきます。先輩方やコーチングスタッフから多くを学び、実力と人間性の両方を認められる選手になります」
「これまで私を信じて応援してくれた家族、指導してくださった先生方、そしてチームの仲間たちに必ず恩返しをしたいです。ピッチ上で自分の価値を証明し、チームに貢献できる選手になります。そして何より、ファン・サポーターの皆さんの前で早く良い姿をお見せしたいです。チームの昇格と目標のために、常に最善を尽くす選手になります。たくさんの応援をよろしくお願いします」
カン・ヨンガンは2008年1月8日生まれで身長197cmの長身GK。クラブを通じて「まだ高校生の自分にプロという大きなチャンスをくださったクラブ関係者の皆様に心から感謝いたします。思い描いていたよりも早くプロの舞台に立てて本当に嬉しく思います」と喜びを伝え、続けて以下のようにコメントしている。
「これまで私を信じて応援してくれた家族、指導してくださった先生方、そしてチームの仲間たちに必ず恩返しをしたいです。ピッチ上で自分の価値を証明し、チームに貢献できる選手になります。そして何より、ファン・サポーターの皆さんの前で早く良い姿をお見せしたいです。チームの昇格と目標のために、常に最善を尽くす選手になります。たくさんの応援をよろしくお願いします」