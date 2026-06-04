本日の日経平均株価は、米ブロードコム の急落を受け、AI・半導体関連株の一角が売られ、前日比931円安の6万7470円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は28社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、キオクシア関連で産業用ガスの拡大期待の資金流入が加速した関東電化工業 <4047> [東証Ｐ]、AI関連需要の期待根強く売り方の買い戻しが向かったＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ <6525> [東証Ｐ]など。そのほか、フィックスターズ <3687> [東証Ｐ]、ミネベアミツミ <6479> [東証Ｐ]、京セラ <6971> [東証Ｐ]、加賀電子 <8154> [東証Ｐ]の4社は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4042> 東ソー 東Ｐ 化学



<4047> 関電化 東Ｐ 化学

<4992> 北興化 東Ｓ 化学

<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品

<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品

<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品



<6323> ローツェ 東Ｐ 機械

<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器

<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器

<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ 電気機器

<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器



<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器

<6971> 京セラ 東Ｐ 電気機器

<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器

<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業



<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器

<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器

<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器

<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業



<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業

<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業



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