侮辱的行為のオナイウ阿道、浦和が処分を科す。本人は深い反省「今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」
浦和レッズは６月４日、「選手による侮辱的行為について」の第２報を伝えた。
「2026年５月31日（日）にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド 第１戦 ファジアーノ岡山戦において確認された、オナイウ阿道による浦和レッズサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立てる行為）につきまして、その後の対応についてお知らせいたします」
当事案に関して、本人への聞き取りおよび事実確認を行ない、堀之内スポーツダイレクター（SD）が、あらためて本人との面談を実施した。
「面談においてオナイウは、自身の行為に対する深い反省とともに、浦和レッズを応援してくださるすべてのみなさまに対し、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことへの謝罪の意を示しております」
クラブは、「当該行為はいかなる状況であっても許容されるものではなく、浦和レッズ理念ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると判断」し、以下の処分を科した。
・出場自粛１試合(明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド第２戦)
・制裁金
・厳重注意
なお、オナイウ本人のコメントは以下のとおり。
「このたびは、私の不適切な行為により、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、パートナーのみなさま、ホームタウンのみなさま、浦和レッズに関わるすべての関係者のみなさまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
いつも応援してくださっているファン・サポーターのみなさまに悲しい思いをさせてしまったことを深く反省しております。
私の行為は、いかなる理由があったとしても許されるものではありません。クラブからの処分を真摯に受け止めるとともに、自身の行動をあらためて見つめ直し、今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「2026年５月31日（日）にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド 第１戦 ファジアーノ岡山戦において確認された、オナイウ阿道による浦和レッズサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立てる行為）につきまして、その後の対応についてお知らせいたします」
「面談においてオナイウは、自身の行為に対する深い反省とともに、浦和レッズを応援してくださるすべてのみなさまに対し、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことへの謝罪の意を示しております」
クラブは、「当該行為はいかなる状況であっても許容されるものではなく、浦和レッズ理念ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると判断」し、以下の処分を科した。
・出場自粛１試合(明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド第２戦)
・制裁金
・厳重注意
なお、オナイウ本人のコメントは以下のとおり。
「このたびは、私の不適切な行為により、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、パートナーのみなさま、ホームタウンのみなさま、浦和レッズに関わるすべての関係者のみなさまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
いつも応援してくださっているファン・サポーターのみなさまに悲しい思いをさせてしまったことを深く反省しております。
私の行為は、いかなる理由があったとしても許されるものではありません。クラブからの処分を真摯に受け止めるとともに、自身の行動をあらためて見つめ直し、今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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