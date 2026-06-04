侮辱的行為のオナイウ阿道、浦和が処分を科す。本人は深い反省「今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」

侮辱的行為のオナイウ阿道、浦和が処分を科す。本人は深い反省「今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」