「せっかく爆売れしてるのにー」日本代表、W杯GS全３試合でホームユニ着用が決定！ 大人気アウェーユニの出番なしに反響「もしかして着ない可能性ある？」「決勝トーナメントに期待しておこう」
国際サッカー連盟（FIFA）は現地６月３日、北中米ワールドカップに出場する各国の代表がグループステージの試合で着用するユニホームを発表した。
森保一監督が率いる日本代表は、現地14日の初戦でオランダ代表、20日の第２戦でチュニジア、25日の第３戦でスウェーデンと対戦するなか、この３試合すべてでホームユニホームを着用することが決定した。
これにより、米大手スポーツチャンネル『ESPN』が発表した「W杯ユニホームランキング」で２位に輝いただけでなく、日本国内でも爆売れするなど大人気のアウェーユニホームは、決勝トーナメントまで“お預け”となった。
この発表を受けてファンからはSNS上で「ホーム買えばよかった」「決勝トーナメントに期待しておこう」「せっかく爆売れしてるのにー」「アウェー見たかった」「もしかして着ない可能性ある？」「フランス戦まで待っておくか」「１試合ぐらいアウェーでもいいのに」といった声があがっている。
なお、日本がW杯で最後にアウェーユニホームを着用したのは、2010年に開催された南アフリカ大会のGS第２戦・オランダ戦まで遡る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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森保一監督が率いる日本代表は、現地14日の初戦でオランダ代表、20日の第２戦でチュニジア、25日の第３戦でスウェーデンと対戦するなか、この３試合すべてでホームユニホームを着用することが決定した。
これにより、米大手スポーツチャンネル『ESPN』が発表した「W杯ユニホームランキング」で２位に輝いただけでなく、日本国内でも爆売れするなど大人気のアウェーユニホームは、決勝トーナメントまで“お預け”となった。
この発表を受けてファンからはSNS上で「ホーム買えばよかった」「決勝トーナメントに期待しておこう」「せっかく爆売れしてるのにー」「アウェー見たかった」「もしかして着ない可能性ある？」「フランス戦まで待っておくか」「１試合ぐらいアウェーでもいいのに」といった声があがっている。
なお、日本がW杯で最後にアウェーユニホームを着用したのは、2010年に開催された南アフリカ大会のGS第２戦・オランダ戦まで遡る。
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