RIIZE、爆発しそうな恋の感情を表現！新AL収録曲『Like a Bomb』ハイライト音源を公開

RIIZEが、新アルバムの収録曲『Like a Bomb』を通じて、爆発しそうな恋の感情を表現する。

RIIZEは6月4日13時、公式SNSを通じて、メンバーたちの自然体な旅行のビハインド映像とともに、収録曲『Like a Bomb』のハイライト音源を公開した。

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同曲は、リズミカルでファンキーなグルーヴに多彩なシンセサウンドを加えた魅力的なダンスナンバーだ。抑えきれないほど膨らむ感情を導火線に火がついた瞬間にたとえ、恋が始まる瞬間の高揚感と深いときめきを鮮やかに描いている。

6月15日18時にリリースされるRIIZEの2ndミニアルバム『II』は、“今のRIIZE”を最も直感的に表現した作品となっている。

エネルギッシュなタイトル曲『Do your dance』をはじめ、多彩な音楽的カラーを盛り込んだ全6曲が収録される。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

RIIZEは今回のアルバムを通じてさまざまな挑戦を繰り広げ、自分たちならではの独自ジャンルである“エモーショナルポップ”の可能性をさらに広げていく見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。