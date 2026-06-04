プロボクシング前WBA世界ミニマム級王者・松本流星（28＝帝拳）が4日、都内でWOWOWの『エキサイトマッチSP「ドネアvs増田陸」「松本流星vs高田勇仁」』（6月8日午後9時、WOWOWライブ＆オンデマンド）の収録に参加。今年3月に横浜BUNTAIで行われた初防衛戦を自ら解説した。

千葉県成田市内で合宿中の松本はこの日、早朝5時半に走り込みを行ってから都内のスタジオ入りする“ドタバタ帰京”。「明日（5日）で最後なので、この後（千葉に）戻ります」と話しながら、フルマークで完勝したWBA同級4位だった高田勇仁（ライオンズ）とのダイレクトリマッチを初めてセルフ解説。「緊張しました」と汗を拭いながら「（相手が）思った以上にタフで仕留めきれなかったことが悔しいが、初めて12ラウンドを戦えたことは良かった」と収穫を口にし、充実感をにじませた。

初防衛に成功した同王座は既に返上。正規王者にオスカー・コラーゾ（29＝プエルトリコ）が君臨していることから「ベルトを獲ったときから（自分が）セカンドチャンピオンという思いがあった。今の時代、強いやつと戦わないと認められない。そのためにベルトにこだわらず、自分から動いた」と返上理由を明かした。

一方で「いざ手放すと“これでよかったのかな”という、さみしい気持ち出てきた」と苦笑い。それでも「本当のチャンピオンにまだなれていないし、そこを目指してまた（ベルトを）獲らないと。一個で満足するのか、2個3個とモンスターみたいになれるかは自分次第」。プライベートでも交流がある、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）のような統一王者を目指すべく、自身に言い聞かせるように話した。

かねて対戦を目指していた前WBC同級王者メルビン・ジェルサエム（フィリピン）は4度目の防衛戦で同級2位シャコワル・クセ（南アフリカ）に判定負け。標的は王座から陥落したが「チャンピオンとできれば場所は全然（こだわらない）」と他団体王者との対戦を目指す。現在WBA1位、WBCでも2位に位置しており、9月ごろの見込みとなる次戦では世界戦の可能性も浮上。「そういう舞台を用意してくださるなら、それ以上のことはない」と表情を引き締め、再スタートへの決意を示した。