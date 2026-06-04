「どうやって痩せたんや…」丸山礼、“スッキリ”した近影に驚く声「顎シュッてなって」「たまらねえっす!!」
タレントの丸山礼（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。「髪切りました！」と報告し、印象がガラリと変わった近影に多くの反響が集まっている。
【別カット】「痩せて綺麗になってる！」ファンが驚き！丸山礼の“スッキリ”した近影」
丸山は「髪切りました！暑いっすね」とつづり、黒のロングワンピースにチェックのシャツを肩にかけた近影を公開。耳までの長さに短くカットしたニューヘア姿を披露している。
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い れいちゃん、痩せたね〜」「ショートめっちゃ似合う 美人やー！」「たまらねえっす!!」「痩せて綺麗になってる！」「どうやって痩せたんや…」「顎シュッてなってて羨ましい」などの声が寄せられ、ほっそりした印象の姿に反響が集まっていた。
【別カット】「痩せて綺麗になってる！」ファンが驚き！丸山礼の“スッキリ”した近影」
丸山は「髪切りました！暑いっすね」とつづり、黒のロングワンピースにチェックのシャツを肩にかけた近影を公開。耳までの長さに短くカットしたニューヘア姿を披露している。
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い れいちゃん、痩せたね〜」「ショートめっちゃ似合う 美人やー！」「たまらねえっす!!」「痩せて綺麗になってる！」「どうやって痩せたんや…」「顎シュッてなってて羨ましい」などの声が寄せられ、ほっそりした印象の姿に反響が集まっていた。