『仮面ライダーゼッツ』第37話「竄める」、改ざんされたライダーノクスが莫を襲う
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第37話「竄める」が、あす5月31日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】夢と仲間を守り抜け！ 第37話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第37話「竄める」あらすじ
ゼッツドライバーの制作が進む中、莫（今井）はスリー（玉城裕規）によって改ざんされたライダーノクスに襲われる。カプセムを手に応戦する莫だが、冷酷な戦士と化したライダーノクスの容赦ない攻撃に追い詰められていく。
一方、現実の世界で不穏な動きに気づいたスリーは、ドライバーの完成を阻もうとゼロ（川平慈英）を夢から強制的に目覚めさせてしまい…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】夢と仲間を守り抜け！ 第37話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
ゼッツドライバーの制作が進む中、莫（今井）はスリー（玉城裕規）によって改ざんされたライダーノクスに襲われる。カプセムを手に応戦する莫だが、冷酷な戦士と化したライダーノクスの容赦ない攻撃に追い詰められていく。
一方、現実の世界で不穏な動きに気づいたスリーは、ドライバーの完成を阻もうとゼロ（川平慈英）を夢から強制的に目覚めさせてしまい…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。