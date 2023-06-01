【グッド スマイル フェス 2026 グッスマゲーム企画展】 5月27日～6月14日 開催 会場：東京都千代田区「アキバCOギャラリー」 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、東京都千代田区にある「アキバCOギャラリー」にて、「グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展」を5月27日より開催する。期間は6月14日までで、入場料は無料。

「グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展」は、同社が手掛けるゲーム作品を一挙に紹介する企画展。本企画展では、各作品のゲーム内のスチルイラストや等身大パネルが展示されるほか、PV上映などの各種コンテンツが登場。各作品のオリジナルグッズも会場にて販売される。

グッドスマイルカンパニーの注目タイトルが大集合！

本企画展では「ネコぱら セカイコネクト」や「魔法少女ノ因習村」、「東京リベンジャーズ UNLIMITED」、「COCORO」、「グリザイア 集結の百果」、「ダークオークション」といったタイトルが大集合。ゲーム内のスチルや等身大パネルの展示等の各種コンテンツのほか、各作品のオリジナルグッズの会場販売も予定されている。

「魔法少女ノ因習村」の商品販売にあわせ、「魔法少女ノ魔女裁判」、「配信少女ノ裏垢迷宮」の関連商品も販売される。5月2日から14日に開催された「魔法少女ノ因習村 POP UP STORE」にて品切れしていた商品も再入荷予定。

□「ネコぱら セカイコネクト」公式X

□「魔法少女ノ因習村」公式X

□「東京リベンジャーズ UNLIMITED」公式X

□「COCORO」公式X

□「グリザイア 集結の百果」公式X

□「ダークオークション」公式X

グッスマが贈るゲームの最新情報を一挙配信する特別番組も配信

グッドスマイルカンパニーが贈るさまざまなゲームの最新情報を全4部構成で一挙配信する特別番組の配信も行なわれる。豪華キャストによるトークや生アフレコ、最新PVの公開など、盛りだくさんの内容となる。

【配信スケジュール】

・第1部：18時30分～「ネコぱら セカイコネクト特集」

・第2部：20時～「パラバト解体新書 グッドスマイルフェス2026出張版」

・第3部：21時～「東京リベンジャーズ UNLIMITED特集」

・第4部：22時「新作ゲーム特集（COCORO、魔法少女ノ因習村、パトレイバー他）」

「グッドスマイルフェス2026 グッスマゲーム企画展」開催概要

会期：5月27日～6月14日

時間：平日 16時～20時/土日祝 11時～19時

会場：東京都千代田区 秋葉原「アキバCOギャラリー」1F 展示フロア

入場料：無料

※本企画展は、グッドスマイルカンパニーが主催する、1,000点以上のフィギュアとプラモデルが集結する初夏のビッグイベント「グッドスマイルフェス2026」の一環として開催される。

「グッドスマイルフェス2026 東京」

開催日時

6月6日10時～21時

6月7日10時～18時

会場：東京都千代田区「ベルサール秋葉原」

入場料：無料

「グッドスマイルフェス2026 大阪」

開催日時：8月22日、8月23日

会場：大阪府大阪市「梅田クリスタルホール」

入場料：無料

※大阪会場では「グッスマゲーム企画展」の実施はございません。あらかじめご了承ください。

※会場・開催日時は、予告なく変更となる可能性がございます。

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