小柄でも大きく飛ばすコツは？「切り返し」のスピードがポイント

2026年の女子ツアーが開幕！昨季も大勢のヒロインが誕生したが、年間女王候補の1番手にあがるのは、やはり昨季4勝をあげた佐久間朱莉だろう。

彼女のショット力を支えるポイントや見どころを解説！

トップ

シャフトが地面と平行ではなく、斜め上を向いている。女子選手にしてはややコンパクトな形といっていいでしょう。しかし、決して柔軟性が低いわけではありません。

シャフトをよく見ると、この時点ですでにしなりはじまっているのがわかります。トップのポジションにクラブがくる少し前のタイミングから、切り返し方向へかけた体幹の力がヘッドの勢いと拮抗。その負荷がシャフトにかかることでしなりが発生しているのです。

切り返し

Point：右側の股関節の位置が変わらない

股関節の右側の位置はそのままに、骨盤が一気に正面を向きます。切り返しからインパクトにかけ、体がターゲット方向にズレないタイプなので、そもそもアドレスでボールポジションを左足寄りにセットしなくてもいいのです。こ

の写真で右ヒジが見えるということは、右側の肩関節はある程度外旋しています。いわゆる「ヒジが絞られた」状態でクラブは背中側にあるので、タメが強いということです。

ダウンスイング

Point：上半身の軸が傾かない（左）

Point：シャフトが構えたときよりもアンダーに入らない（右）

インパクト直前では左足が地面を強く蹴っており、この蹴りによって腕が加速します。右ヒジ、手首ともにまだリリースされておらず、左手グローブのロゴがハッキリと正面を向いていることから、フェースは閉じていないことがわかります。これも「左に曲げないスイング」の特徴です。

右足のカカトが上がっているので腰の右側が下がらない、つまり上体の軸が傾かないのでインサイドからあおり打ってしまうのも予防されています。

神ワザPoint

動画で見るとよくわかりますが、佐久間選手のスイングは切り返しからダウンスイングまでのスピードがとても速い。そのため切り返しでシャフトにかかる負荷はかなり大きく。しなりが強く出ます。このしなりが小柄でも大きく飛距離を出せるパワーの源泉となっており、体幹部分の強さも見てとれます。

アッキー永井の独り言２

佐久間選手をはじめ、古江彩佳選手、山下美夢有選手、西村優菜選手など、ここのところ身長155センチ前後の小柄な選手の活躍がとても目立つように感じます。一般的には身長が高いほうが飛距離やクラブ軌道の管理には有利ですが、それをしのぐクラブコントロール能力の高さを佐久間選手はもっています。上の写真のラインはアドレス時のシャフトプレーンですが、これほどダウンスイングでタメを作ってもクラブがインサイドに落ちないのは、さすがのひと言です。

年間女王はクラブについても“職人肌”

佐久間選手はクラブへのこだわりが強いそうで、ユーティリティについてはシャフトだけでなく、ヘッドの個体差を見極めながら試行錯誤を繰り返して完成させたのだとか。また、ウエッジのグリップは自身のモチベーションアップのため、それぞれ異なる好きな色を装着している。実益と感性を両方とも満たすクラブセッティングで、今年もスーパージョットが多く見られそうだ。

いかがでしたか？ しなりが強い点がポイントです。

佐久間朱莉

●さくま・しゅり/2002年生まれ、埼玉県出身。155cm。2021年にプロ入り。デビュー以降、着々と実力をつけ、今期は4勝をあげて国内ツアーを席巻。メルセデスランキングでトップに立ち、年間女王に輝いた。大東建託所属。

2025年シーズン4勝！

KKT杯バンテリンレディスオープン、プリヂストンレディスオープン、アース・モンダミンカップ、NOBUTA GROUPマスターズGCレディース

解説＝アッキー永井

●ながい・あきふみ（永井研史）/1987年生まれ、神奈川県出身。”アッキー”の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

写真＝小林司、渡辺義孝、高木昭彦