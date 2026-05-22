日本でも活躍し人気を集めている韓国アーティストのソン・シギョンが２０日、最近動画コンテンツで共演し話題となっているモデルの三吉彩花との関係について、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでコメントした。

ソン・シギョンは「以前はどこの飲食店に行っても、（共演し親交を深めた）松重（豊）さんを連れて来たいと言っていたけど、最近は三吉彩花を連れ来たら喜ぶかなと思うようになった」と吐露。しかしすぐに、「僕が（三吉を）好きになったとかではない」と伝えた。

三吉と共演した動画のコメント欄には「『２人はお似合い』『付き合えばいいのに』という投稿がすごく多い」といい、「重要なのは、彩花にも立場があるということ。とてもかわいくて魅力的な人だけど、恋愛感情や男女の関係ということは絶対にない」と強調した。そして「こんな説明をすること自体、ものすごく恥ずかしい。あまりにも多くの人が交際関連のコメントを書き込んでいるから、彼女がそのコメントを読んだらどう思うだろうかと心配になる」と表情を曇らせていた。

三吉彩花は現在、長期にわたり出演していた松重豊に代わり、Ｎｅｔｆｌｉｘのグルメ番組「クレイジーグルメ：グルメな友人の名店」シーズン５に、ソン・シギョンの新たな「食事仲間」として出演している。