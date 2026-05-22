都内で会見…アイスダンスチームを結成

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。この日、都内で会見。フランス・アルプス地域で開催される2030年の五輪出場を目指し、電撃復帰する。宇野さんの発言に、本田さんが笑顔でツッコミを入れるなど和やかなムードになる場面もあった。

会見場にはテレビカメラ20台、報道陣約100人が集まった。2人はこの日の朝、自身のSNSで現役復帰を表明。会見で改めて現役復帰と、アイスダンス挑戦を報告した。今秋からの競技に出場する事を目指しており、将来的な目標は「2030年のオリンピックに出場することです」と2人で声をそろえて語った。

アイスダンスで五輪を目指すにあたり、宇野さんから本田さんにオファー。誘った宇野さんは「どれだけ真凜が凄いかを僕が一番知っているし、皆にそれをより伝えたい」と熱弁。「どれくらい真凜が努力してきたか、（周囲は）メディアに見せる場でしか測れない。分かりやすく言うと、僕がゲームしている間もアイスダンスについて勉強してくれているんですよ」と続け、報道陣を笑わせた。

プロeスポーツチーム「VARREL」に加入するなど、ゲームの腕前でも知られる宇野さんらしい発言。本田さんは「してください（笑）」と優しくツッコミを入れた。

宇野さんと本田さんは交際を公表している。宇野さんプロデュースのアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」で、2人はアイスダンスの演技を披露していた。宇野さんは「競技に出ても点数がもらえるように工夫している」と高い意識を持って挑んでおり、スピンやリフトの難易度も上げていた。

アイスダンスで現在日本のトップを走るのは、ミラノ五輪団体戦に出場した“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組。23年6月の結成から実力をつけ、昨年の全日本選手権で2連覇を達成している。他にも“いくこう”こと櫛田育良、島田高志郎組、“りかしん”こと紀平梨花、西山真瑚組らがおり、ハイレベルな争いが期待される。



（THE ANSWER編集部）