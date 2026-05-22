JR東海は、名古屋名物スイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念した「ぴよりんTOICA」を発売する。

JR東海MARKETでは、桐製の収納ボックスとのセット商品を税込4,980円（送料込）で販売しており、申込期間は8月31日まで、最大3,000セットの数量限定。桐製ボックスは国内の間伐材を活用したSDGs対応品で、職人が一つひとつ手作りで仕上げている。カードのご利用可能金額は1,500円、デポジット500円。1人3セットまで購入可能で、注文翌月下旬以降の発送となる。

駅の自動券売機・TOICA取扱窓口でも5月下旬以降順次、2,000円（利用可能金額1,500円・デポジット500円）で発売する。発売数量は約40万枚で、9月1日までに全対象駅での発売開始を予定している。東京・品川・新横浜・京都・新大阪などの新幹線主要駅は対象外となる。

ぴよりんは名古屋コーチンの卵を使ったプリンをババロアで包んだひよこ形の生スイーツで、累計販売個数が500万個を突破している。7月1日に誕生15周年を迎える。夏ごろに勝川駅のぴよりんモチーフ装飾、秋ごろには勝川駅をスタート地点とするうさわやかウォーキングなど周年イベントを順次展開する。