映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』冒頭12分の映像、本日「金曜ロードショー」初公開
アニメ『名探偵コナン』のシリーズ最新作、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の冒頭12分が、本日22日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で放送される。
【画像】故人・山崎和佳奈さんボイスの蘭姉ちゃん登場 映画『コナン』場面カット
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録。その後も圧倒的な人気で他の追随を許さない、メガヒット上映中となっている。
そんな最新作の冒頭12分の映像を『ミニオンズ フィーバー』の本編後に、“ノーカット”で初放送。疾走感あふれる冒頭シーンの迫力を体感できる。
【画像】故人・山崎和佳奈さんボイスの蘭姉ちゃん登場 映画『コナン』場面カット
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録。その後も圧倒的な人気で他の追随を許さない、メガヒット上映中となっている。
そんな最新作の冒頭12分の映像を『ミニオンズ フィーバー』の本編後に、“ノーカット”で初放送。疾走感あふれる冒頭シーンの迫力を体感できる。
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