“痛バ”に見えないから通勤中も推しと一緒「ひっくり返すと推し活全開」“隠せる痛バ”で大人の推し活
缶バッジやアクスタ、ぬいぐるみをかわいく飾れる痛バッグは、推し活に欠かせないアイテム。ただ、電車や街中では「ずっと見えているのは少し恥ずかしい」「普段の服に合わせにくい」と感じる人も多いはず。そんな人にちょうどいいのが、クリア面を隠せたり、ぱっと見は普通のバッグとして使えたりする“隠せる推し活バッグ”。移動中はさりげなく、イベント会場や撮影したいタイミングでは推しをしっかり見せられるのが魅力だ。今回は、ツイード素材の上品なハンドバッグから、A4対応のトート、学生にも使いやすいスクールバッグ風デザイン、小さめのミニバッグまで、普段使いしやすい痛バッグを厳選して紹介する。
【写真】「痛バッグに見えない！！」可愛いのに中身は推し活を楽しめるバッグ
■[Riridear] 【リリディ公式】推し活バッグ 痛バ 痛バッグ ツイード ハンドバッグ ぬいまど付き ブラック
ツイード素材を使った上品なデザインで、ぱっと見はきれいめなハンドバッグとして持てる推し活バッグ。フロントの“ぬいまど”にお気に入りのぬいぐるみやグッズを入れられるため、さりげなく推しを連れて歩きたい人にぴったりだ。ブラックカラーなら甘くなりすぎず、大人っぽいコーデにもなじみやすい。痛バッグ感を出しすぎず、カフェやショッピング、イベント前後の移動にも使いやすいのが魅力。推し活バッグ初心者や、きれいめファッションに合わせたい人にもおすすめのアイテムだ。
●おすすめポイント
・ツイード素材で上品に見える
・ぬいぐるみを入れられる“ぬいまど”付き
・普段のコーデにも合わせやすいブラックカラー
■[リアレア] 痛バ A4 トートバッグ 収納面回転式 クリアバッグ レディース g30608 クルア ブラック
A4サイズに対応した、しっかり容量のあるトートタイプの痛バッグ。最大の魅力は、収納面を回転させることでクリア面を見せたり隠したりできるところ。電車や通学・通勤中は普通の黒トートのように持てて、会場に着いたら推し面を表に出せるため、「見せたいけど、ずっと見えているのは恥ずかしい」という人にぴったりだ。大きめサイズなので、缶バッジやアクスタをしっかり飾りたい人にも使いやすい。荷物が多くなりがちなイベントや遠征にも頼れる、実用性の高い推し活バッグだ。
●おすすめポイント
・収納面回転式で推し面を隠せる
・A4対応で荷物が多い日にも使いやすい
・ブラックトート風で普段使いしやすい
■[ハルジオ] 痛バッグ 隠せる ショルダーバッグ ハンドバッグ 2WAY スクールバッグ サッチェル ブラック
スクールバッグ風のデザインがかわいい、学生にもぴったりの隠せる痛バッグ。レザー調の素材感とサッチェル風のフォルムで、ぱっと見は普通のおしゃれバッグとして使えるのが魅力だ。ショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても持てる2WAY仕様なので、制服風コーデやガーリーな私服にも合わせやすい。推しグッズを入れてもバッグ全体がカジュアルになりすぎず、ほどよくきちんと見えるのもポイント。イベントの日はもちろん、友達とのお出かけや放課後の推し活にも使いやすい。
●おすすめポイント
・スクールバッグ風で学生にぴったり
・ショルダーとハンドバッグの2WAY仕様
・レザー調デザインで普段使いしやすい
■[ハルジオ] 痛バッグ 小さめ かわいい 推し活 トートバッグ 隠せる ミニトート 黒
大きすぎる痛バッグは持ちにくい、という人におすすめの小さめ推し活バッグ。ミニトートとして使えるサイズ感で、ちょっとしたお出かけやカフェ、映画、ライブビューイングなどにも持って行きやすい。隠せる仕様なので、推しグッズを入れていても必要な場面以外ではさりげなく持てるのがうれしい。黒を基調としたデザインはコーデになじみやすく、甘めにもカジュアルにも合わせやすい。ぬいぐるみやアクスタを少しだけ入れて楽しみたい人、推し活バッグを普段から使いたい人にちょうどいいアイテムだ。
●おすすめポイント
・小さめサイズで日常使いしやすい
・隠せる仕様でさりげなく推し活できる
・黒ベースでコーデに合わせやすい
■[zakkamart] 痛バッグ 痛バ 痛BAG ザッカマート シークレットセーラートートバッグ WHT ホワイト
王道の痛バッグらしさと、かわいいデザイン性を両立したザッカマートのシークレットセーラートートバッグ。セーラーデザインがアクセントになっており、推し活コーデの主役になる存在感がある。ホワイトカラーは明るく華やかな印象で、推しカラーの缶バッジやリボン、チャームとも相性がいい。しっかり痛バを組みたい人はもちろん、かわいさ重視でバッグを選びたい人にもおすすめ。普段使いというよりは、イベントや現場で気分を上げたい日に持ちたいタイプの推し活バッグだ。
●おすすめポイント
・セーラーデザインがかわいい
・推しカラーのグッズを映えさせやすいホワイト
・イベントや現場でしっかり存在感を出せる
移動中や普段のお出かけでは普通のバッグのように持てて、会場に着いたら推しをしっかり見せられる隠せるタイプなら、痛バッグ初心者でも取り入れやすい。
自分の推し活スタイルに合うバッグを選べば、現場に向かう時間も、推しと過ごす時間ももっと楽しくなるはずだ。
■[Riridear] 【リリディ公式】推し活バッグ 痛バ 痛バッグ ツイード ハンドバッグ ぬいまど付き ブラック
ツイード素材を使った上品なデザインで、ぱっと見はきれいめなハンドバッグとして持てる推し活バッグ。フロントの“ぬいまど”にお気に入りのぬいぐるみやグッズを入れられるため、さりげなく推しを連れて歩きたい人にぴったりだ。ブラックカラーなら甘くなりすぎず、大人っぽいコーデにもなじみやすい。痛バッグ感を出しすぎず、カフェやショッピング、イベント前後の移動にも使いやすいのが魅力。推し活バッグ初心者や、きれいめファッションに合わせたい人にもおすすめのアイテムだ。
●おすすめポイント
・ツイード素材で上品に見える
・ぬいぐるみを入れられる“ぬいまど”付き
・普段のコーデにも合わせやすいブラックカラー
■[リアレア] 痛バ A4 トートバッグ 収納面回転式 クリアバッグ レディース g30608 クルア ブラック
A4サイズに対応した、しっかり容量のあるトートタイプの痛バッグ。最大の魅力は、収納面を回転させることでクリア面を見せたり隠したりできるところ。電車や通学・通勤中は普通の黒トートのように持てて、会場に着いたら推し面を表に出せるため、「見せたいけど、ずっと見えているのは恥ずかしい」という人にぴったりだ。大きめサイズなので、缶バッジやアクスタをしっかり飾りたい人にも使いやすい。荷物が多くなりがちなイベントや遠征にも頼れる、実用性の高い推し活バッグだ。
●おすすめポイント
・収納面回転式で推し面を隠せる
・A4対応で荷物が多い日にも使いやすい
・ブラックトート風で普段使いしやすい
■[ハルジオ] 痛バッグ 隠せる ショルダーバッグ ハンドバッグ 2WAY スクールバッグ サッチェル ブラック
スクールバッグ風のデザインがかわいい、学生にもぴったりの隠せる痛バッグ。レザー調の素材感とサッチェル風のフォルムで、ぱっと見は普通のおしゃれバッグとして使えるのが魅力だ。ショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても持てる2WAY仕様なので、制服風コーデやガーリーな私服にも合わせやすい。推しグッズを入れてもバッグ全体がカジュアルになりすぎず、ほどよくきちんと見えるのもポイント。イベントの日はもちろん、友達とのお出かけや放課後の推し活にも使いやすい。
●おすすめポイント
・スクールバッグ風で学生にぴったり
・ショルダーとハンドバッグの2WAY仕様
・レザー調デザインで普段使いしやすい
■[ハルジオ] 痛バッグ 小さめ かわいい 推し活 トートバッグ 隠せる ミニトート 黒
大きすぎる痛バッグは持ちにくい、という人におすすめの小さめ推し活バッグ。ミニトートとして使えるサイズ感で、ちょっとしたお出かけやカフェ、映画、ライブビューイングなどにも持って行きやすい。隠せる仕様なので、推しグッズを入れていても必要な場面以外ではさりげなく持てるのがうれしい。黒を基調としたデザインはコーデになじみやすく、甘めにもカジュアルにも合わせやすい。ぬいぐるみやアクスタを少しだけ入れて楽しみたい人、推し活バッグを普段から使いたい人にちょうどいいアイテムだ。
●おすすめポイント
・小さめサイズで日常使いしやすい
・隠せる仕様でさりげなく推し活できる
・黒ベースでコーデに合わせやすい
■[zakkamart] 痛バッグ 痛バ 痛BAG ザッカマート シークレットセーラートートバッグ WHT ホワイト
王道の痛バッグらしさと、かわいいデザイン性を両立したザッカマートのシークレットセーラートートバッグ。セーラーデザインがアクセントになっており、推し活コーデの主役になる存在感がある。ホワイトカラーは明るく華やかな印象で、推しカラーの缶バッジやリボン、チャームとも相性がいい。しっかり痛バを組みたい人はもちろん、かわいさ重視でバッグを選びたい人にもおすすめ。普段使いというよりは、イベントや現場で気分を上げたい日に持ちたいタイプの推し活バッグだ。
●おすすめポイント
・セーラーデザインがかわいい
・推しカラーのグッズを映えさせやすいホワイト
・イベントや現場でしっかり存在感を出せる
移動中や普段のお出かけでは普通のバッグのように持てて、会場に着いたら推しをしっかり見せられる隠せるタイプなら、痛バッグ初心者でも取り入れやすい。
自分の推し活スタイルに合うバッグを選べば、現場に向かう時間も、推しと過ごす時間ももっと楽しくなるはずだ。