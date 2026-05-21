ユニクロの「ユニクロ感謝祭」が5月22日から7日間限定で実施されます。感謝祭では、メンズの「Uniqlo U エアリズムコットンオーバーサイズT」が通常価格から700円引きの1290円で販売される上、SNSで人気となっているウィメンズの「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」が通常価格から1000円引きの1990円で販売されるなど、人気商品を含む80商品以上がお得になります。

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さらに、ポロシャツ・ニットポロセーターが1990円、エアリズムインナーが990円、ウィメンズのエアリズムコットンTが990円で発売。

また、ラグジュアリーブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」と初コラボした「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクション全13種も新登場。ユニクロ「UT」では、金城宗幸さん原作、ノ村優介さん作画の人気作品「ブルーロック」と初コラボしたグラフィックTシャツも販売を開始します。

今回の感謝祭は28日まで実施。同月22日限定で、各店の店長が選んだ地域の銘品を数量限定でプレゼントされる来店企画や、22〜24日の3日間限定で、1万円（税込み）以上購入すると、特製の「ネッククールリング＆保冷ポーチセット」（全3種）のうちランダムで1種がもらえるキャンペーンなども行われます。

ユニクロのライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では同月21日から期間中のLIVE配信を視聴の上、応募条件を満たした人の中から、1万円分の「ユニクロ ギフトカード」が抽選で100人に当たるプレゼントキャンペーンも開催されます。