入場無料、9屋台・5マーケット・ライブが3日間！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で入場無料開催5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとのコラボ「脳汁屋台」4店舗が第1弾として公開約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にDJ KOO（TRF）やテクノ法要が出演 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で入場無料開催5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとのコラボ「脳汁屋台」4店舗が第1弾として公開約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にDJ KOO（TRF）やテクノ法要が出演

脳が喜ぶ刺激と体験をテーマにした体験型フードフェスが、今年も秋葉原に登場します。

マルハン東日本が主催する「脳汁横丁2026」は、クリエイターとコラボした屋台フード、マーケット、そして光と映像のライブステージが一体となったイベントです。

入場無料で、フード・ドリンク・グッズは会場での購入となります。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





開催期間：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）営業時間：11:00〜20:00開催場所：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは別途購入）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.





「脳汁横丁2026」は、マルハン東日本が2024年4月から展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾にあたるイベントです。

今回のコンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」で、本能や熱狂を解放し、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭空間として設計されています。

会場内には、クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンクを提供する「脳汁屋台」（全9店舗予定）、個性豊かなクリエイター5組が出店する「脳汁マーケット」、そして約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」の3エリアが設けられます。

謎解きやゲームなどの体験コンテンツも用意されます。

脳汁屋台





クリエイターとコラボした「脳汁屋台」は全9店舗出店予定で、第1弾として4つの屋台情報が公開されています。

飲食にとどまらず、ルーレットや射撃ゲームなど体験要素も加わり、食べながら遊べる構成になっています。

ドパガキ麻婆





コラボクリエイター：5歳（株式会社マーボードウフ代表）脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー：1,200円（税込）極旨マーボードウフ：1,000円（税込）ご飯：200円（税込・別売り）ドリンク各種：500円（税込）





2026年に渋谷神泉本店オープンを予定している5歳が手がける麻婆専門屋台です。

イチオシの「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」（1,200円）は、ゴルゴンゾーラの濃厚なコクと麻婆の辛味・旨味が組み合わさった一皿です。

フードを注文すると「ドパガキルーレット」に挑戦でき、パクチー・唐辛子・揚げ茄子・追いチーズなどのトッピングが当たる仕組みになっています。

ドリンクは袋に入ったカチ割りスタイルで提供され、梅酒のキンミヤ割り・ブラッディ・シーザー・パクチーパインの3種（各500円）が揃います。

レインボーパーラー





コラボクリエイター：サイバーおかん×にゃんまるキッチンカーにゃんまるレインボー焼き：500円（税込）ズブズブにゃんまる串：300円（税込）フィーバーかき氷・プチュンかき氷：各600円（税込）にゃんまるショット：500円（税込）フィーバー金魚・飲むランチャーム：各1,000円（税込）にゃんまるショット襲来：10,000円（税込）





サイバーアーティスト／サイバーDJのサイバーおかんと、にゃんまるキッチンカーがコラボした屋台です。

定番の「にゃんまる焼き」にレインボーカラーのチョコをトッピングした「にゃんまるレインボー焼き」（500円）や、カラフルなシロップにつけて食べる「ズブズブにゃんまる串」（300円）が揃います。

対象メニューを購入すると「レインボーパーラーくじ」に挑戦でき、ミニドル箱追加・2倍盛り・ドル箱盛りなどに発展するチャンスがあります。

パチンコをモチーフにしたかき氷メニューも提供されます。

デンジャラ水産





コラボクリエイター：さかな芸人 ハットリハンマーヘッドシャークおにぎり・串：各600円（税込）アイゴの香草焼き：600円（税込）シャークアタック：500円／ノンアル400円（税込）アオザメルサワー・メガサメルサワー：各500円／ノンアル400円（税込）





日本さかな検定一級を持つ水産系ピン芸人・さかな芸人 ハットリが監修する屋台です。

ハンマーヘッドシャークを使ったおにぎり・串（各600円）や、毒針を持つことで知られるアイゴの香草焼き（600円）など、一般流通では出回らないレアな魚介が並びます。

ドリンクは缶をぶっ刺して完成する「シャークアタック」、注ぐと青いドリンクが赤く染まる「アオザメルサワー」など見た目のインパクトも際立ちます。

接客は魚の名前だけで行う「魚語接客」スタイルで対応されます。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ





コラボクリエイター：ﾘﾛ氏ﾍﾞｲｹﾝﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ：500円ﾍﾞｲｸﾄﾞｷﾞｮｳｻﾞｲﾝｻﾞﾓﾁｮﾁｮ（ﾊﾞｼﾞﾙ風味）：500円ﾍﾞｲｸﾄﾞﾌﾞﾀｷﾑﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ：500円ｱﾘｹﾞｲﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（数量限定）：3,000円ﾜﾝｼｮｯﾄ（赤・緑・青）：各700円／（銀）1,000円酒カス用弾帯（36発）：18,000円





毎日料理動画を投稿し、レシピ本を4冊出版している狩猟クリエイター・ﾘﾛ氏による屋台です。

ベーコンポテトチーズ・餃子×バジル・豚キムチーズの定番ﾓﾁｮﾁｮ（各500円）に加え、数量限定のｱﾘｹﾞｲﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（3,000円）も登場します。

ﾘﾛ氏こだわりセレクトのウィスキーを弾丸カップで提供する「ﾜﾝｼｮｯﾄ」シリーズはストレート・ハイボールどちらでも対応可能です。

ﾍﾞｲｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ購入者は「ﾜﾝｼｮｯﾄ・ﾜﾝｷﾙ」に挑戦でき、命中すればﾍﾞｲｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮが無料になる仕掛けもあります。

脳汁マーケット





「脳汁マーケット」エリアには、強烈な個性を持つ5組のクリエイターが出店します。

手描きアニメーション制作チームの「最後の手段」、ときめきラグ作家「池尻野ジリ子」、歯車仕掛けで動く花輪を手がける「Yuji Miyano」、オカルト×ポップな雑貨を展開する「NIGHT CIRCUS」、特殊印刷技術で動く・色が変わるステッカーを販売する「うごく！ステッカー屋さん」の5組が集結します。

会場限定のレアアイテムも取り扱われます。

提灯マッピングステージ





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯に映像を投影する装置で、提灯が集まって巨大なスクリーンを形成する仕掛けです。

DJやアーティストによるパフォーマンスが展開されます。

5月30日（土）には、TRFのリーダーとして知られDJ活動45周年を迎えるDJ KOOが出演します。

また、浄土真宗の音・言葉・世界観をテクノサウンドで表現するクリエイターユニット「サイバー南無南無」も同日登場します。

5月31日（日）には、サイバーおかん with 電脳会館、DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス、そしてプロジェクタ投影と声明をテクノサウンドにアレンジしてバーニングマン（2018年）やニコニコ超会議にも出演実績を持つ「テクノ法要」が出演予定です。

アクセスと事前登録

ベルサール秋葉原へは、JR線「秋葉原駅」電気街北口から徒歩3分、つくばエクスプレス「秋葉原駅」A3出口から徒歩5分、日比谷線「秋葉原駅」2番出口から徒歩6分、銀座線「末広町駅」1または3番出口から徒歩4分でアクセスできます。

来場予定の場合は、LINE公式アカウントからの事前登録が案内されています。

登録は来場者数の把握を目的としており、参加の必須条件ではありません。

入場無料ながら脳汁屋台・マーケット・ライブステージと3エリアが同時展開される「脳汁横丁2026」は、2026年5月29日から31日までの3日間、東京・秋葉原で開催されます。

DJ KOO（TRF）やテクノ法要など人気アーティストが「提灯マッピングステージ」に登場し、ハンマーヘッドシャーク料理やゴルゾーラ麻婆など日常では出会えないフード体験と合わせて楽しめます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」への入場に費用はかかりますか？

A. 入場は無料です。

フード・ドリンク・マーケットでのグッズ購入は別途費用が必要です。

Q. 事前登録は参加に必須ですか？

A. 事前登録は必須ではありません。

主催者が来場者数を把握する目的で、LINE公式アカウントからの登録が案内されています。

Q. 「脳汁屋台」は全部で何店舗出店しますか？

A. 全9店舗が出店予定です。

第1弾公開分として、ドパガキ麻婆・レインボーパーラー・デンジャラ水産・ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮの4屋台の情報が公開されています。

残る5屋台の詳細は脳汁横丁公式サイトに掲載されます。

Q. 「提灯マッピングステージ」の出演者は全員公開されていますか？

A. 今回発表されたのは第1弾の出演者のみです。

追加の出演者情報は公式サイトおよびLINE公式アカウントから案内されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入場無料、9屋台・5マーケット・ライブが3日間！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」 appeared first on Dtimes.