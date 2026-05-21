JUN SKY WALKER(S)が2027年5月22日および23日の2日間、大分県・別府ビーコンプラザにてロックフェス＜電撃BEPPU＞を開催することが発表となった。別府の街に湯けむりだけでなくロックの狼煙を上げるべく新たなフェスが誕生する。

＜電撃BEPPU＞は、JUN SKY WALKER(S)のリーダーであり、別府ツーリズム観光大使も務める森純太が自ら声をかけたバンドやアーティストが集結するロックフェスになるとのこと。「森純太が今、本気で観てほしいアーティスト」が世代やジャンルを超えて大分・別府に集う。

テーマは、“音楽と温泉街が繋がる”だ。イベント開催に向けて、地元企業・行政・観光事業者との連携を進めながら、新たな別府の魅力を全国へ届けていくとのこと。全国から音楽ファンが別府へ集い、街と音楽が一体となるロックフェスの出演アーティストやチケット詳細などは後日発表される予定だ。以下に、森純太のコメントをお届けしたい。

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別府には、温泉だけじゃない、人の温かさや街のエネルギーがあります。

音楽を通して、その魅力を全国の人に体感してもらいたい。

ライブが終わった後も、街に湯煙が上がるように、人の笑顔や賑わいが広がっていくようにRock ‘n’ Rollを鳴らしたい。

そんなフェスになるよう願ってます。

──森純太 / JUN SKY WALKER(S)

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なお、JUN SKY WALKER(S)は本日5月21日、新曲「でっかい太陽」を配信リリースした。これにともなってミュージックビデオも公開となっている。

約1年ぶりとなる新曲「でっかい太陽」は、他人と比べ、迷い、立ち止まりそうになる日々の中で、それでも“君のままで行けばいい”という肯定的なメッセージがまっすぐに響くロックナンバー。すべての人へ向けた希望のエールとして届けられる。そのミュージックビデオは、メンバー全員がスタジオに集結し、一音一音を積み重ね、ぶつかり合いながら音が形になっていく過程を収録したものだ。

JUN SKY WALKER(S)は1月より、全国約60箇所以上を巡るワンマンツアー＜JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”＞と並行して、毎月対バンシリーズ＜狼煙上がる時＞を開催中だ。

■JUN SKY WALKER(S)主催ロックフェス＜電撃BEPPU＞

▼2027年

5月22日(土) 大分・別府ビーコンプラザ

5月23日(日) 大分・別府ビーコンプラザ

主催：521co. 共催：別府ビーコンプラザ

ライブ制作：INTERBLEND

イベンター：PROJECT FAMIRY

※詳細は後日発表

■＜JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”＞

01月17日(土) 神奈川・横浜F.A.D

01月18日(日) 神奈川・横浜F.A.D ※狼煙上がる時

02月11日(水/祝) 愛知・豊橋 club KNOT

02月12日(木) 大阪・堺東Goith

02月14日(土) 京都 GATTACA

02月15日(日) 京都 GATTACA ※狼煙上がる時

03月12日(木) 福岡・久留米ウエポン

03月14日(土) 熊本 Django

03月15日(日) 熊本 Django ※狼煙上がる時

04月04日(土) 埼玉・秩父ladderladder

04月05日(日) 神奈川・小田原Quest

04月16日(木) 山形 LIVE-ARB

04月18日(土) 宮城・仙台MACANA

04月19日(日) 宮城・仙台MACANA ※狼煙上がる時

05月16日(土) 長野・伊那GRAMHOUSE

05月17日(日) 長野・飯田CAFEINdustry & CANVAS

05月23日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

05月24日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO ※狼煙上がる時

06月18日(木) 北海道・函館ARARA

06月20日(土) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

06月21日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION ※狼煙上がる時

07月04日(土) 茨城・筑波PARKDINER

07月09日(木) 岐阜・中津川Breath

07月11日(土) 愛知・名古屋Electric Lady Land

07月12日(日) 愛知・名古屋Electric Lady Land ※狼煙上がる時

08月01日(土) 大阪 Music Club JANUS

08月02日(日) 大阪 Music Club JANUS ※狼煙上がる時

08月04日(火) 兵庫・淡路島Live Hall Dolly’s

08月29日(土) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2

08月30日(日) 東京・町田CLASSIX

09月12日(土) 沖縄 Output

09月13日(日) 沖縄 Output ※狼煙上がる時

09月15日(火) 沖縄・宮古島GOODLUCK!

10月03日(土) 千葉 LOOK

10月17日(土) 福岡・小倉 FUSE

10月18日(日) 福岡・小倉 FUSE ※狼煙上がる時

10月20日(火) 大分・別府 COPPER RAVENS

10月22日(木) 宮崎 LAZARUS

11月05日(木) 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE

11月07日(土) 長野 CLUB JUNK BOX

11月08日(日) 群馬・前橋 DYVER

11月20日(金) 石川・金沢 AZ

11月22日(日) 岐阜 CLUB ROOTS

11月23日(祝/月) 愛知・四日市 CLUB ROOTS

11月25日(水) 静岡・浜松 窓枠

11月28日(土) 東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

11月29日(日) 東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE ※狼煙上がる時

12月03日(木) 愛媛・西条 HACO

12月05日(土) 高知 X-pt.

12月06日(日) 高知 X-pt. ※狼煙上がる時

12月08日(火) 広島 Live space Reed

12月10日(木) 鳥取・米子 AZTiC laughs

12月11日(金) 岡山 IMAGE

12月19日(土) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand

12月20日(日) 京都 磔磔

12月22日(火) 奈良 NEVERLAND

12月26日(土) 埼玉・熊谷 HEAVEN’S ROCK VJ-1

■＜対バンシリーズ2026 狼煙上がる時＞

01月18日(日) 神奈川・ 横浜F.A.D

w/ dustbox

02月15日(日) 京都 GATTACA

w/ STANCE PUNKS

03月01日(日) 熊本 Django

w/ おとぼけビ〜バ〜

04月19日(日) 宮城・仙台MACANA

w/ 鉄風東京

05月24日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

w/ 中島卓偉

06月21日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

w/ THE BOYS&GIRLS

07月12日(日) 愛知・名古屋ElectricLadyLand

w/ フラワーカンパニーズ

08月02日(日) 大阪 Music Club JANUS

w/ バックドロップシンデレラ

09月13日(日) 沖縄 Output

w/ きいやま商店

10月18日(日) 福岡・小倉FUSE

w/ 後日発表

11月29日(日) 東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

w/ 後日発表

12月06日(日) 高知 X-pt.

※X-pt 20th Anniversary Live

w/ 後日発表