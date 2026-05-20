¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ä¤ó¤Ã¡ª¡×¡ÖËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¤â¤ó¾Ð¡×
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§17¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬20Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Í½¹ðÆ°²è¤¬¸ø³«¡£°ÍÍê¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤´¤¤¡Ä¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡©¡© 5¡¦22ÊüÁ÷¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¤»¤¤¤äÃµÄå¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤âÇ¢°ÕMAX¤Ê¤éÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¡©¡×¡¢¡Ê2¡ËÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¡Ö¿¼Ìë¤Ë¤¦¤´¤á¤¯¿Í¡¹¡×¡¢¡Ê3¡Ë±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¡ÖÀ¸¶ð»³¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¿¤Î²¸¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÀ¸¶ð»³¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¿¤Î²¸¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÁøÆñ¤«¤é12Ç¯¨¡ ¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤«¤éÌ¿¤Î²¸¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¤«!?¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡Ö¤³¤Î12Ç¯´Ö¤Î´Ö¤ÇºÇ¶á¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þ¤ªÎé¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤È¥í¥±¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¼«¿È¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤â¡Ö¤¨¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ªÂç¹¥¤¤Ê¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ów¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ä¤ó¤Ã¡ª¡×¡ÖËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¤â¤ó¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬ÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤´¤¤¡Ä¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡©¡© 5¡¦22ÊüÁ÷¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¤»¤¤¤äÃµÄå¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤âÇ¢°ÕMAX¤Ê¤éÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¡©¡×¡¢¡Ê2¡ËÅÄÂ¼ÍµÃµÄå¡Ö¿¼Ìë¤Ë¤¦¤´¤á¤¯¿Í¡¹¡×¡¢¡Ê3¡Ë±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¡ÖÀ¸¶ð»³¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¿¤Î²¸¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÀ¸¶ð»³¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¿¤Î²¸¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÁøÆñ¤«¤é12Ç¯¨¡ ¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤«¤éÌ¿¤Î²¸¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¤«!?¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¼«¿È¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤â¡Ö¤¨¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ªÂç¹¥¤¤Ê¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ów¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ä¤ó¤Ã¡ª¡×¡ÖËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¤â¤ó¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬ÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£