パ・リーグOBが語る助っ人大砲の“怖さ”と対応力

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に18日、GG佐藤氏とT-岡田氏が出演し、日本ハムのフランミル・レイエス外野手の怖さと攻略法について分析した。

日本ハムは12日から17日までの戦いを3勝3敗で終えた。特に5-4で勝利した16日の西武戦では、レイエスが勝ち越しの7号ソロを含む3安打3打点と大活躍だった。

この活躍ぶりについて、T-岡田氏は「打ち出すと止まらない。止めたいけど止められない」と対戦相手目線でコメントした。GG佐藤氏も「できれば勝負したくないよね。勝負しないか、その前にランナーを出さないかがめちゃくちゃ大事」と相手バッテリー目線で怖さを語り、「レイエス選手の状態とともにチームの状態も上がってくる」と、レイエスがチームに与える影響力についても言及した。

また、T-岡田氏は同試合の映像を見ながら「追い込まれてからも、バッティングを変えて軽打ができる。明らかに振りがコンパクトになる。それでも、スタンドに運ぶパワーがある」と、その対応力と長打力を高く評価した。

ここで番組スタッフから、直近7試合で4本塁打を放っていることが伝えられると、「えぐい！」と2人は驚きの表情を見せた。今季ここまで、本拠地のエスコンフィールドでは打率.414と圧倒的な数字を残している。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）