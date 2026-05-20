ロッテは19日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が、6月21日の楽天戦（ZOZOマリン）で始球式を行うと発表した。中井は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、トレーニングを行っている。

■「今からとても緊張」とコメント

中井は球団を通じて「始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても緊張していますが、千葉ロッテマリーンズの勝利を祈願し、心を込めて全力で投球します！マリーンズファン、イーグルスファンの皆様、当日は球場全体で一緒に盛り上がって楽しみましょう！よろしくお願いします」とコメントした。

球団HPによると、19～21日は『ALL FOR CHIBA』と題して、「ホームタウン・千葉の魅力を感じられるイベントを開催する」という。千葉のグルメや物産品の販売などが行われるほか、ご当地キャラクターや千葉にゆかりのあるゲストも来場し、「ZOZOマリンスタジアムを盛り上げます」と伝えている。

■島田はドジャース戦に登場

このイベントの一環として中井の始球式も行われ、21日は16時55分頃にマウンドに立つ予定となっている。

16日（日本時間17日）には、世界ジュニア選手権で史上初の4連覇を達成した島田麻央（木下グループ）が、ドジャースvs.エンゼルス（エンゼルスタジアム）の始球式に登場。マウンド手前でアクセルジャンプを見せた後、そのままノーバウンド投球を披露するという驚きの“回転投法”で喝采を浴びていた。

ジュニア時代からのライバルに負けじと、中井がどんな投球を見せてくれるのか、注目が集まりそうだ。

