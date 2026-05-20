アンドゥハーは前日19日に山本由伸から一発

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に臨んだ。初回に2点を先制したが、すぐに追い付かれると、3回にはキム・ヘソン内野手の処理から出塁を許し、直後に勝ち越し2ランを浴びた。キムは悔しそうに天を見上げた。

初回にフリーマンの2ランで先制したドジャースだったが、その裏に2死から先発のシーハンが四球を出し、マチャドに同点2ランを許した。そして3回だった。1死からタティスJr.の中前に抜けそうな打球をキムが捕球。余裕を持って一塁へ送球し、一度はアウトと判定された。

しかし、パドレスがチャレンジ。リプレー検証の結果、タティスJr.が送球よりも早く一塁へ到達。判定が覆りペトコパークは大盛り上がりを見せた。その直後だった。前日18日（同19日）に山本由伸投手から先制弾を放ったアンドゥハーに打席が回ると、左翼席へ勝ち越し2ラン。場内は「Beat LA」コールがこだました。（Full-Count編集部）