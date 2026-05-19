今年度初めてのクマによる人身被害です。19日午前、南魚沼市で田んぼで作業していた70代の男性がクマに襲われケガをしました。県は【クマ出没警戒注意報】を発表し、複数で行動するなど対策を呼びかけています。



警察と消防によりますと19日午前9時前、南魚沼市五箇で田んぼで作業をしていた70代の男性が体長約1mのクマに体当たりされました。男性は顔にケガをして、近くの住人に助けを求めたということです。



■近くにいた人

「畑で仕事をしていたが、大きな声がするので振り返ったら人が倒れていて、クマが魚野川のほうに逃げていく状況だった。」



男性は顔の右側に出血の痕がみられ南魚沼市内の病院に搬送されましたが、軽傷とみられています。



■近くにいた人

「わりと元気で傷を見たが顔に点々といくつかひっかき傷、小さなものがある程度で不幸中の幸いで出血もすぐ止まっていたようだ。」



クマによる人身被害は、県内では今年度初めてです。県は【クマ出没警戒注意報】を発表し、クマがいるところには近づかない・複数で行動しラジオや鈴など音の鳴るものを持つなどの対策を呼びかけています。