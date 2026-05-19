timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、ストロー、消しゴム、ロウソク…“物の限界”を体を張って検証
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務める19日放送TBS系バラエティー『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（後11：56※一部地域除く）では、身近な物に関する“物の限界”を体を張って検証する限界実験クイズ第2弾を届ける。
【写真】真剣な顔で実験にチャレンジする篠塚大輝
限界実験を解説するネイチャーティーチャーとして、前回に引き続き科学系YouTuber・サイエンスアーティストの市岡元気を迎える。前回は、「セーターの静電気で点灯する蛍光灯の限界」や「ストローで吸える高さの限界」に挑んだが、今回は「1000本のストローの上に乗れる人の重さの限界は何キロ？」「1個の消しゴムで消すことができる文字数の限界は？」「息で吹き消せるロウソクの距離の限界は？」に体を張って挑む。
今回のクイズは個人戦。同じくMCのチョコレートプラネット・長田庄平が進行し、松尾駿・原・篠塚の3人で競う。最終的に一番ポイントが少ない人には、罰ゲームも…。果たして結果は。
【写真】真剣な顔で実験にチャレンジする篠塚大輝
限界実験を解説するネイチャーティーチャーとして、前回に引き続き科学系YouTuber・サイエンスアーティストの市岡元気を迎える。前回は、「セーターの静電気で点灯する蛍光灯の限界」や「ストローで吸える高さの限界」に挑んだが、今回は「1000本のストローの上に乗れる人の重さの限界は何キロ？」「1個の消しゴムで消すことができる文字数の限界は？」「息で吹き消せるロウソクの距離の限界は？」に体を張って挑む。
今回のクイズは個人戦。同じくMCのチョコレートプラネット・長田庄平が進行し、松尾駿・原・篠塚の3人で競う。最終的に一番ポイントが少ない人には、罰ゲームも…。果たして結果は。