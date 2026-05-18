テレビ朝日系列で7月に放送がスタートするドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』（以下、『クロスロード』）で今田美桜が主演を務めることが発表された。今田にとってはNHK連続テレビ小説『あんぱん』（2025年）で朝ドラヒロインに抜擢されて以降、初の連続ドラマ出演であり、本作はテレビ朝日系列ドラマでの初主演でもある。

参考：今田美桜、朝ドラ『あんぱん』後初の連ドラで医師役に初挑戦 『クロスロード』7月より放送

今田は2019年に出演したドラマ『ドクターX ～外科医・大門未知子～』で（テレビ朝日系）で看護師の大間正子を演じたが、本作では初の医師役を務める。ただ、彼女が『クロスロード』で演じる春木遥は、孤高で凄腕の外科医師として名を馳せた大門未知子（米倉涼子）のような人物ではない。まだまだ経験不足で未熟ながらも若き救命医として、患者の命を救うために奮闘する遥について、演じる今田は「遥は人の心を動かすような情熱を持った人物。普通だとブレーキがかかってしまうような場面でも『患者を助けたい』という一心で、周りを巻き込みながら、突っ走ることができるんです」とコメントしている。今田がこれまで演じてきたキャラクターのなかでも、人一倍の情熱とひたむきな思いを備える人物になるのではないだろうか。

今田はモデル事務所にスカウトされて芸能活動をスタートさせた福岡県から上京。本格的に俳優活動へと舵を切ると、ドラマ『僕たちがやりました』（カンテレ・フジテレビ系）、『民衆の敵～世の中、おかしくないですか!?～』（フジテレビ系）と2クール連続で地上波ドラマに出演した。特に後者の作品で演じた天真爛漫なデリヘル嬢の莉子は、高橋一生演じる藤堂に対して臆することなく素直に気持ちを伝えるシーンが多々あり、飾らない素顔で周囲を魅了する姿が注目を集めた。

ドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』（2018年／TBS系）でぶりっ子と小悪魔の二面性を発揮する真矢愛莉をチャーミングに演じ、俳優として本格的にブレイクを果たす。大好きな晴（平野紫耀）を筆頭に、仲のいい友人を前にしたときに見せる笑顔と、劇的に豹変する表情のギャップは鮮烈だった。2019年は『3年A組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ系）でクラスメイトの憧れの的でクラスのリーダー格でもある諏訪唯月を演じるなど、物語を動かす中心人物を任されることが増えていく。

2021年には映画『東京リベンジャーズ』シリーズで演じたヒロインの橘日向役で第45回日本アカデミー賞新人賞を受賞。生方美久が脚本を務めたドラマ『いちばんすきな花』（2023年／フジテレビ系）では、多部未華子、松下洸平、神尾楓珠とともにクワトロ主演を飾る。ささやかな人間関係の変化で起こる心の揺れ動きや、感情の浮き沈みを慎重に汲み取ることが必要とされる物語においても、今田は深雪夜々としてそこに存在し、彼女の不器用さや優しさをていねいに表現していた。

そして、2025年に満を持して朝ドラヒロインを務めた『あんぱん』で演じた主人公・のぶは、彼女が秘める力強い意思や人々の目を惹きつけるヒロイン性を十二分に引き出した。高知県の後免町に生まれた幼い頃から「はちきん」と呼ばれるほど快活な姿を披露し、輝かしい未来をまっすぐに夢見ていたのぶ。しかし、入学した女子師範学校で教師の黒井（瀧内公美）から厳しい指導を受け、やがて軍国主義に染まっていく。「愛国の鑑」としての生き方を貫きながらも、戦争が引き起こす悲劇や犠牲となる人々の姿を目の当たりにするにつれて、迷いが生じるのぶの苦しみと葛藤は、今田の戸惑いに揺れる瞳と苦悩する表情からひしひしと伝わってきた。

映画『白鳥とコウモリ』特報【9月4日(Fri.) ROADSHOW】 今田は9月に公開される映画『白鳥とコウモリ』で松村北斗とともにW主演を務めることも発表されている。東野圭吾の小説を原作とした本作は、容疑者の息子と被害者の娘が交錯する社会派ミステリー。同作家のベストセラー小説『白夜行』を彷彿とさせる登場人物たちの関係性にも注目が集まるなか、今田は被害者の娘である白石美令が胸に秘める複雑な感情をどのように表現するのか。期待せずにはいられない。

『クロスロード』もまた、スーパーな医師が次々と問題を解決していく医療ドラマではないため、簡単には割り切ることのできない現実に苦悩する主人公たちの心境が描かれるだろう。そして、救命医×救急隊員×警察官がクロスする本作では、現代にはびこる社会問題や組織のしがらみも映し出されるはずだ。『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（2021年／TBS系）シリーズのスタッフが集結する本作で、理想と現実の狭間で葛藤しながら、どのように医師として患者と向き合うのか。あらためて、朝ドラヒロインを経験して、作品を背負う主役の器であることを証明した今田が、これからドラマや映画で見せる主演としての佇まいに注目したい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/05/post-2397020.html（文＝ばやし）