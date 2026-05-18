GANNI×Melissaの限定ジェリーシューズ登場♡夏映えフットウェアをチェック

デンマーク発のファッションブランド「GANNI」と、ブラジル・サンパウロ発のフットウェアブランド「Melissa」がタッグを組んだ限定コレクションが登場♡2026年5月18日（月）より、MelissaおよびGANNI公式オンラインストアで発売がスタートし、国内では渋谷PARCOや心斎橋PARCOなど全国の取扱店舗で順次展開されます。両ブランドの個性が詰まったジェリーシューズは、この夏のスタイリングをぐっと楽しくしてくれそうです。

夏気分高まる限定コレクション

今回のコレクションでは、MelissaのアイコニックなジェリーシューズをGANNIらしい視点で再解釈。

コペンハーゲンの自由で開放的な夏のムードを背景に、鮮やかなカラーやレオパード柄を取り入れた、ファッション感度の高いラインナップがそろいます。

展開されるのは、「Melissa Thong Kitten Heel」と「Melissa Flip Flop Slim」の2型。

Melissaならではの革新的な素材使いと、GANNIのモード感が融合し、ラフさの中にも洗練されたムードを感じられるデザインに仕上がっています。

透明感のあるジェリー素材は、夏の軽やかなスタイリングとも相性抜群。素足でさらっと履くだけで、シンプルなコーディネートに抜け感をプラスしてくれます♪

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注目のシューズラインナップ

「Melissa Thong Kitten Heel」は、女性らしいキトゥンヒールデザインが魅力。

カラーはDemitasse、Black、Racing Red、Scuba Blueの4色展開で、価格は40,150円（税込）です。華奢なシルエットながら、ジェリー素材特有の遊び心があり、デイリーにもリゾートにも映える一足に。

一方、「Melissa Flip Flop Slim」は、軽やかに履けるミニマルなデザイン。こちらもDemitasse、Black、Racing Red、Scuba Blueの4色展開で、価格は19,580円（税込）です。

シンプルながら存在感があり、デニムやワンピース、スイムウェアコーデにもぴったり。

どちらのモデルも、足元に夏らしいアクセントを添えてくれるカラーリングが特徴。特に鮮やかなRacing RedやScuba Blueは、コーデの主役としても楽しめます。

GANNIらしい遊び心に注目

近年、サステナブルかつ個性的なデザインで人気を集めるGANNI。今回のコラボでも、“自由にファッションを楽しむ”というブランドらしさが随所に感じられます。

また、Melissa特有のジェリー素材は、軽量で柔らかな履き心地も魅力。トレンド感だけでなく、デイリーに取り入れやすい快適さも兼ね備えています。

国内では渋谷PARCO、心斎橋PARCOをはじめ、全国の取扱店舗で順次発売予定。オンラインストアでも展開されるので、気になる方は早めにチェックするのがおすすめです♡

この夏は足元からアップデート♡

GANNIとMelissaが生み出す、遊び心たっぷりの限定フットウェアコレクション。ファッション性と快適さを両立したジェリーシューズは、夏のおしゃれをさらに楽しくしてくれる存在になりそうです。

鮮やかなカラーやモード感のあるデザインで、いつものコーディネートを新鮮にアップデートしてみてはいかがでしょうか♡この夏だけの特別なコラボレーションを、ぜひお見逃しなく。