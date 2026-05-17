[5.17 プレミアリーグ第37節](オールド トラフォード)

※20:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

監督

マイケル キャリック

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 3 ネコ・ウィリアムズ

DF 4 モラート

DF 25 ルカ・ネッツ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 21 オマリ・ハッチンソン

FW 11 クリス・ウッド

FW 19 イゴル・ジェズス

控え

GK 13 ジョン・ビクトル

GK 27 シュテファン・オルテガ

DF 23 ジャイール・クーニャ

DF 44 ザック・アボット

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 29 ディラン・バクワ

監督

ビトール・ペレイラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります