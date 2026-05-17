マンチェスター・UvsN・フォレスト スタメン発表
[5.17 プレミアリーグ第37節](オールド トラフォード)
※20:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
マイケル キャリック
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 4 モラート
DF 25 ルカ・ネッツ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 21 オマリ・ハッチンソン
FW 11 クリス・ウッド
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 13 ジョン・ビクトル
GK 27 シュテファン・オルテガ
DF 23 ジャイール・クーニャ
DF 44 ザック・アボット
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 29 ディラン・バクワ
監督
ビトール・ペレイラ
※20:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
マイケル キャリック
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 4 モラート
DF 25 ルカ・ネッツ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 21 オマリ・ハッチンソン
FW 11 クリス・ウッド
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 13 ジョン・ビクトル
GK 27 シュテファン・オルテガ
DF 23 ジャイール・クーニャ
DF 44 ザック・アボット
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 29 ディラン・バクワ
監督
ビトール・ペレイラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります