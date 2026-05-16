◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡとの接戦を制し、今季最長の５連勝とした。序盤、２度のビハインドを追いつき、同点の７回に足を絡めた攻撃で決勝点をもぎとった。負ければ４位に転落する一戦にしぶとく勝ち、首位ヤクルトに２・５ゲーム差。２カード連続勝ち越しと波に乗ってきた。

先発のウィットリーは、なかなか波に乗れなかった。初回簡単に２死を奪ったあと、筒香に右中間に運ばれ、４月６日以来の３号ソロを浴びた。同点の３回には、投手の篠木への四球からピンチを招き、筒香の犠飛と宮崎の適時打で２失点。３回まで４三振とボールの威力は十分だったが、リズムに乗り切れなかった。

だが、今季最長４連勝中の打線が取り返す。０−１の２回には１死からキャベッジ、佐々木、浦田の３連打で同点。２点を勝ち越された直後の３回には２死から大城の適時二塁打、キャベッジの左前同点打を含む怒濤の４連打で２点を奪い、再び追いついた。

次に試合が動いたのは７回。１番でスタメン起用された平山が、先頭で中前安打。すかさず二盗に成功した。泉口は三振に倒れたが、吉川の中前安打で一、三塁。ここで、ダルベックがボテボテの投ゴロとなったが、三塁走者の平山が好スタートで本塁に頭から滑り込み（記録は野選）、この試合初めてリードを奪った。

５回３失点で降板したウィットリーの後を受けたブルペン陣は、会心の無失点リレー。６回から赤星、田中瑛、高梨、大勢、マルティネスとつないで「０」を並べた。高梨は２年ぶりの白星。チームは１７日の同カードで今季初の同一カード３連戦３連勝を目指す。