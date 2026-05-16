SHEGLAM×Rick and Mortyの新作コスメが宇宙級にかわいい♡

グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、大人気アニメ『Rick and Morty』との最新コラボコレクション「Rick and Morty 2.0 x SHEGLAM」が登場しました。前回大好評だったシリーズをさらにアップデートし、マルチバースをテーマにした全8アイテムを展開。宇宙を思わせるカラーやユニークなデザインが魅力で、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってくれます♡

宇宙感あふれる注目アイテム

今回のコレクションでは、遊び心たっぷりのコスメが勢ぞろい。「The Adventures of Morty Baked Color Palette」は、10色入りのベイクドアイシャドウパレットで、価格は2,118円。

ニュートラルカラーから宇宙をイメージしたメタリックカラーまで楽しめる万能パレットです。

「Interdimensional Highlighter」は1,303円。マーブル模様が美しいハイライターで、自然なツヤ感と立体感を演出します。

「Portal Fuel Long-Lasting Jelly Primer」は1,629円のウォーターベースプライマー。みずみずしい使用感で肌をなめらかに整え、メイク崩れを防ぎます。

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リップやバッグも世界観満載

「Ooh Wee! Hydrating Lip Serum」は1,303円。ガラスのようなツヤ感とうるおいを与える軽やかなリップセラムで、ぷるんとした唇に仕上げてくれます♪

「Mega Genius Setting Powder」は1,955円で登場。透明感のあるソフトマット肌を叶えるセッティングパウダーで、角度によってRickの表情が変わるユニークなデザインもポイントです。

「Pickle Rick No-Rinse Hand Cleanser Spray」は977円。アルコールフリー処方で、爽やかなキューカンバーの香りを楽しめるハンドクレンザースプレーです。

「Multiverse Swirl Lip Gloss」は各1,140円。カラーは「Evil Morty」「Rick Prime」「Pickle Rick」「Teddy Rick」の全4色展開で、宇宙をイメージしたマーブルデザインが特徴。

ツヤ感たっぷりの仕上がりで、気分に合わせたリップメイクを楽しめます。

また、「Space Adventure Makeup Bag」は2,118円。宇宙船をイメージしたユニークなデザインで、コスメ収納にも便利なメイクバッグです。

さらに、全アイテムをまとめて楽しめる「RICK AND MORTY FULL COLLECTION SET」も16,299円で販売されています。

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

メイク時間をもっと楽しく♡

『Rick and Morty』の世界観をたっぷり詰め込んだ「Rick and Morty 2.0 x SHEGLAM」は、ポップで個性的なデザインと実用性を兼ね備えたスペシャルコレクション。

宇宙感あふれるカラーや遊び心あるパッケージは、持っているだけでも気分が上がりそうです♡気になるアイテムは、ぜひSHEGLAM公式サイトでチェックしてみてください。