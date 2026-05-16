おじいちゃんとわんこたちのゆるすぎるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破し、「エンドレスで草」「舐められとるw」「微笑ましすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『家に犬を入れたいおじいちゃん』VS『入りたがらない犬』車の周りで追いかけて…可愛すぎる戦い】

おじいちゃんとの攻防戦

TikTokアカウント「shibainu_taro_to_hanako」の投稿主さんは、柴犬「太郎」ちゃんと「花子」ちゃんの日常を紹介しています。この日、太郎ちゃんと花子ちゃんは、車庫でおじいちゃんともめていました。

おじいちゃんが「そろそろ家に入るぞ～」と声をかけるものの、2匹はまったく入る気なし。絶妙な距離感を保ちながら、おじいちゃんの手をひらりひらりと回避していたそうです。

さらに、駐車してある車の周りを使ってぐるぐる逃走し始めたのだとか。おじいちゃんが右へ回れば、わんこは左へ。あと少しで捕まりそうになると、ぴょんっと軽やかに方向転換して逃げていったそうです。その姿はまるで鬼ごっこ。

2匹も遊び感覚なのか、どこか楽しそうな表情を浮かべながら走っていたといいます。

終わらない戦いに爆笑♪

しかし戦いは、なかなか終わりません。おじいちゃんが追いかけてくるのを、余裕そうにゆっくりと待つ一幕も。その動きがあまりにも慣れていて、まるで「絶対捕まらない自信」があるかのよう。

それでも、おじいちゃんは怒るどころか終始にこにこ。何度逃げられても付き合ってあげる姿からは、深い愛情が伝わってきます。2匹もまた、そんな優しいおじいちゃんだからこそ安心して甘えているのかもしれません。見ているだけで心が温かくなる、尊すぎるワンシーンでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「わんこは余裕そうで笑ったw」「途中休憩してるの草」「一生終わらなそう(笑)」など沢山の反響がありました。

わんぱくな2匹

太郎ちゃんと花子ちゃんは、とってもわんぱくな性格なのだとか。せっかくシャンプーでふわふわ綺麗になっても、その直後に全力の泥遊びを始めてしまうこともあるそうです。

家族が「今洗ったばかりなのに～！」と笑いながら追いかけるのも、もはや恒例行事。元気いっぱいに駆け回る姿からは、毎日を全力で楽しんでいる様子が伝わってきます。

TikTokアカウント「shibainu_taro_to_hanako」には、太郎ちゃん＆花子ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu_taro_to_hanako」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。